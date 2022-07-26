ЗС РФ завдали масованого ракетного удару по півдню: атаковано портову інфраструктуру (відео)

Миколаїв також обстріляний за допомогою РСЗВ ЗРК С-300, у місті вражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

Російські війська завдали масованого ракетного удару по півдню України, зокрема, за допомогою авіації. Він припав на Одеську та Миколаївську області. Про це розповіли в оперативному командуванні "Південь".

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За інформацією відомства, кілька ракет повітряного базування випустили з Чорного моря.

Ракетний удар по Одеській області

Як розповіли в командуванні, в регіоні є влучення ракет у приватні будівлі прибережних сіл, там почалася пожежа. Проте постраждалих внаслідок атаки немає. На місці працюють рятувальники.

Ракетний удар по Миколаївській області

Тим часом у Миколаївській області атаковано портову інфраструктуру. Крім того, російська армія обстріляла Миколаївський район за допомогою реактивних систем залпового вогню ЗРК С-300 із тимчасово окупованої Херсонської області. Внаслідок чого є влучення в авторинок та інші відкриті ділянки передмістя.

Інформація про масштаби руйнувань та постраждалих уточнюють.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім показав момент обстрілу обласного центру.

За його попередніми даними, внаслідок влучення боєприпасів та їх уламків вражено об'єкт критичної інфраструктури та автотранспортне підприємство.

Також на околицях міста є прильоти ракет повітряного базування. Крім того, була спроба вразити портову інфраструктуру міста.

Нагадаємо, 23 липня ЗС РФ завдали ракетного удару "Калібрами" по морському порту в Одесі. Внаслідок чого пошкоджено насосну станцію підприємства.

25 липня експерт Михайло Самусь розповів, що російська армія обстрілюватиме порти та мости на помсту за успіхи ЗСУ під Херсоном. Тому потрібно забезпечити країну системами ППО.

У ніч проти 25 липня російські війська всю ніч обстрілювали Дніпропетровську область. Зруйновано кілька житлових будинків, газопровід, також розпочалася пожежа на сільськогосподарському підприємстві.