Російські війська не влучили по терміналу із зерном в Одесі, — ОК "Південь" (відео)

За даними координаційного пресцентру, значних руйнувань у портовій інфраструктурі немає.

Російські ракети "Калібр" не влучили в термінал із зерном в Одеському морському торговому порту. Про це повідомила начальниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони "Півдня" Наталія Гуменюк, повідомляє "Суспільне".

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За словами Гуменюка, очевидно, що цілями для російських ракет став Одеський морський торговельний порт. Для цього ЗС РФ випустили крилаті ракети "Калібр".

"Поранених на цей час немає... Значних руйнувань у портовій інфраструктурі не було, було потрапляння до насосної станції", — повідомила речник.

Обстріл Одеси відбувся сьогодні вдень. Усього випущено 4 ракети, дві з яких збили українські сили ППО. Після влучення двох ракет почалося невелике загоряння, яке швидко погасили рятувальники. Зазначається, що через ударну хвилю пошкоджено будинки навколо порту.

Влучання до термінала із зерном, за словами Наталії Гуменюк, не було.

Також журналісти ABC News опублікували відео обстрілу Одеси. На них видно момент влучення ракет "Калібр" по Одеському морпорту. По кадрах видно, що зерновий термінал справді не пошкоджений.

Нагадаємо, 22 липня Україна підписала у Стамбулі тристоронню угоду про "зерновий коридор" через Чорне море. З РФ документ не підписували, його підписано з ООН та Туреччиною. Він передбачає експорт зерна із портів Одеси, Чорноморська та Південного.

23 липня ЗС РФ завдали ракетного удару по Одесі. У Мінагрополі заявили, що ракети вдарили по сховищах зерна.