Готували до експорту: ракети РФ вдарили по сховищах зерна в Одеському порту

Не минуло й доби, як Росія порушила договір про "зерновий коридор" через Чорне море.

23 липня російські війська вдарили по сховищах в Одеському порту, де зерно готували до відправки на експорт. Про це "Суспільному" розповіло джерело в Міністерстві аграрної політики.

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За його словами, відомство готувалось 24-25 липня відправити за кордон перші партії українського зерна. В Мінагрополітики не назвали, які саме запаси знаходились у порту Одеси, оскільки цими питаннями управляє міністерство інфраструктури.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак у Twitter пов'язав обстріл Одеси з морськими постачаннями зерна, про які Україна домовилася напередодні. За його словами, Росія цілеспрямовано спричиняє продовольчу кризу. Андрій Єрмак закликав інші країни запроваджувати жорсткіші санкції проти РФ та постачати більше зброї Україні.

Речник Сил протиповітряної оборони України Юрій Ігнат в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що Росія запустила ракети саме до тієї частини Одеського порту, де зберігали зерно.

"Тому бачимо, чого варті ті домовленості з країною-терористом", — висловився він.

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм у своєму Telegram зазначив, що Україні доведеться виконувати зобов'язання щодо постачання продовольства, попри обстріл Одеси. Водночас українська сторона вимагатиме дотримання всіх домовленостей з боку Туреччини та ООН.

"Так, їм (росіянам, — ред.) не можна вірити. Але це ніяк не впливає на те, що нам треба вивезти зерно з портів. Це потрібно нам усім — вам, мені, фермерам, трейдерам, взагалі — всій економіці, яка на межі колапсу і яка, крім соціальної сфери, повинна продовжувати зміцнювати ЗСУ, — зазначив Мустафа Найєм. — Ми робитимемо все можливе, щоб вивезти наш урожай".

Речник МЗС України Олег Ніколенко у своєму Facebook ракетний удар по Одесі назвав "плювком" Володимира Путіна у бік Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша та Президента Туреччини Реджепа Ердогана, які багато зробили для укладання договору про постачання зерна. Росія порушила свої обіцянки менш ніж за добу, ніж поставила під загрозу безпечний експорт сільськогосподарської продукції Чорним морем.

"Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов'язань щодо безпечного функціонування зернового коридору. У разі невиконання досягнутих домовленостей Росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи", — наголосив Олег Ніколенко.

22 липня Україна підписала у Стамбулі тристоронню угоду про "зерновий коридор" через Чорне море. Українська сторона уклала угоду з ООН та Туреччиною, не підписуючи жодних документів із представниками РФ. Угода передбачає, що Україна збереже контроль над портами "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний", але там будуть лише судна для перевезення зерна, продуктів харчування та добрив.

23 липня російські війська завдали ракетного удару по порту в Одесі. ППО збили дві з чотирьох крилатих ракет "Калібр", запущених містом, проте решта потрапила в об'єкти інфраструктури.