Готовили к экспорту: ракеты РФ ударили по хранилищам зерна в Одесском порту

Не прошло и суток, как Россия нарушила договор о "зерновом коридоре" через Черное море.

23 июля российские войска ударили по хранилищам в Одесском порту, где зерно готовили к отправке на экспорт. Об этом "Суспільному" рассказал источник в Министерстве аграрной политики.

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По его словам, ведомство готовилось 24-25 июля отправить за границу первые партии украинского зерна. В Минагрополитики не назвали, какие именно запасы находились в порту Одессы, поскольку этими вопросами заведует министерство инфраструктуры.

Глава Офиса президента АНдрей Ермак в Twitter связал обстрел Одессы с морскими поставками зерна, о которых Украина договорилась накануне. По его словам, Россия целенаправленно вызывает продовольственный кризис. Андрей Ермак призвал другие страны вводить более жесткие санкции против РФ и поставлять больше оружия Украине.

Спикер Сил противовоздушной обороны Украины Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что Россия запустила ракеты именно в ту часть Одесского порта, где хранили зерно.

"Поэтому видим, чего стоят те договоренности со страной-террористом" — высказался он.

Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем в cвоем Telegram отметил, что Украине придется выполнять обязательства по поставкам продовольствия, несмотря на обстрел Одессы. В то же время, украинская сторона потребует соблюдения всех договоренностей со стороны Турции и ООН.

"Да, им (россиянамм, — ред.) нельзя верить. Но это никак не влияет на то, что нам надо вывезти зерно из портов. Это нужно нам всем — вам, мне, фермерам, трейдерам, вообще — всей экономике, которая на грани коллапса и которая помимо социальной сферы должна продолжать укреплять ЗСУ", — отметил Мустафа Найем. — "Мы будем делать все возможное, чтобы вывезти наш урожай".

Спикер МИД Украины Олег Николенко в своем Facebook ракетный удар по Одессе назвал "плевком" Владимира Путина в сторону Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Президента Турции Реджепа Эрдогана, которые многое сделали для заключения договора о поставках зерна. Россия нарушила свои обещания менее, чем за сутки, чем поставила под угрозу безопасный экспорт сельскохозяйственной продукции по Чорному морю.

"Призываем ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств по безопасному функционированию зернового коридора. В случае невыполнения достигнутых договоренностей Россия будет нести полную ответственность за углубление глобального продовольственного кризиса", — подчеркнул Олег Николенко.

22 июля Украина подписала в Стамбуле трехсторонний договор о "зерновом коридоре" через Черное море. Украинская сторона заключила соглашение с ООН и Турцией, не подписывая никаких документов с представителями РФ. Соглашение предусматривает, что Украина сохранит конроль на портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный", но там будут находиться только суда для перевозки зерна, продуктов питания и удобрений.

23 июля российские войска нанесли ракетный удар по порту в Одессе. ПВО сбили две из четырех крылатых ракет "Калибр", запущенных по городу, однако остальные попали в объекты инфраструктуры.