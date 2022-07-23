ВС РФ нанесли ракетный удар по порту в Одессе, есть пострадавшие: видео воздушного боя

Укринские войска ПВО сбили в небе две крылатые ракеты "Калибр", но еще две достигли своих целей.

23 июля российские ракеты взорвались в морском порту Одессы. Об этом в Telegram сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

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По его словам, российские войска в очередной раз нанесли по Одессе ракетные удары, в городе раздались шесть взрывов. Большую часть угроз сбили системы противовоздушной обороны, но две из них попала в морской порт. Нардеп также сообщил о пожаре и нескольких пострадавших. Людям на пляже было хорошо виден "воздушный бой" украинского ПВО с угрозами.

Глава Одесской областной военной администрации Сергей Братчук со ссылкой на оперативное командование "Юг" сообщил, что ВС РФ запустили по Одессе четыре крылатых ракеты "Калибр". Две из них сбили ПВО, а еще две попали в объекты инфраструктуры порта.

"Вот вам и зерновой коридор. Эти у*бки одной рукой подписывают договоры, а другой направляют ракеты. Так что нам нужны самолеты и нужно потопить весь черноморский флот", — прокомментировал Алексей Гончаренко. — В очередной раз они показали, чего стоят соглашения с ними. Только вооружив Украину можно реально обезопасить украинский аграрный экспорт".

Ранее появилась информация, что Россия попытается оккупировать Одессу в начале следующего года. Как рассказали журналистам источники среди официальных лиц на Западе, Кремль надеется захватить побережье, отрезать Украину от Черного моря и взять под контроль один из крупнейших каналов поставки зерна.

15 июля в Одессе мужчина отправился купаться в море и подорвался на мине. Областная военная администрация предупредила, что нарушение запрета представляет для украинцев реальную угрозу, которую нельзя игнорировать, несмотря на курортный сезон.