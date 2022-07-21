Россия попытается оккупировать Одессу в начале следующего года, – СМИ

По информации журналистов, страна-агрессор планирует захватить юго-западное побережье страны и отрезать Украину от моря.

Россия планирует еще одно крупное наступление на Украину в начале следующего года. В частности, Кремль надеется оккупировать Одессу. Об этом сообщает издание Foreign Policy со ссылкой на свои источники среди западных официальных лиц.

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Журналисты пишут, что страна-агрессор попытается захватить все юго-западное побережье страны и отрезать Украину от моря.

Одесса является важнейшим транзитным узлом для украинского экспорта. На долю страны приходится одна шестая мировых поставок кукурузы и одна восьмая мировых поставок пшеницы. И если российским войсках удастся захватить порт, то это нанесет "сокрушительный удар по военным усилиям Украины" и предоставит Москве контроль над жизненно важными мировыми запасами продовольствия, которые с начала полномасштабной войны существенно сократились, уточняет издание.

На западе считают, что это еще один повод предоставить Украине не только оружие, но и обученных людей.

Впрочем, как подчеркивают журналисты, такое намерение Москвы совсем не означает, что у россиян получится захватить главный портовый город Украины. Как минимум, упорное сопротивление ВСУ и военная помощь западных стран показывает, что сделать это крайне сложно. К тому же, за период полномасштабного вторжения Украина значительно укрепила свои позиции здесь.

"Учитывая время, которое Украина выиграла для укрепления этого южного района, россиянам будет трудно войти и взять Одессу, особенно с западными системами обороны, которые могут сдержать российский флот", — прокомментировал Джим Таунсенд, бывший сотрудник Министерства обороны США, а ныне эксперт по вопросам европейской безопасности Центра новой американской безопасности.

Напомним, Россия анонсировала изменения географии полномасштабной войны в Украине, боевые действия выходят за пределы так называемых ДНР и ЛНР. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, если Киев продолжит получать от западных стран дальнобойные системы типа HIMARS, географические задачи "спецоперации" снова расширят.

На заявление Лаврова отреагировал советник главы ОП Михаил Подоляк. В частности, он сказал, что основы географии министру иностранных дел России будут объяснять американские ракетные системы HIMARS.