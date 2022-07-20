Системы HIMARS объяснят: Подоляк ответил Лаврову на слова о расширении географии войны

По словам советника главы ОП, Россия наконец назвала убийственные намерения своими именами, обозначив две главные цели — уничтожить украинскую государственность и захватить чужие территории.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о расширении географии так называемой "СВО". Подоляк отметил, что Лаврову основы географии будут объяснять американские ракетные системы HIMARS. Об этом советник рассказал изданию LIGA.net.

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Лавров в интервью российским СМИ заявил, что Россия намерена расширить географию военных действий в Украине в связи с тем, что Запад предоставляет Киеву более дальнобойные ракетные системы. На это Подоляк ответил, что после почти пяти месяцев войны Кремль начал называть "убийственные намерения и кровавые явления своими именами".

По его словам, глава российского МИД подтвердил, что Россия своим вторжением изначально преследовала две конкретные цели. Первая, более масштабная цель состоит в том, чтобы уничтожить украинскую государственность как таковую, и превратить Украину в безголосое, недемократичное, разрушенное, пьяное, криминальное квазигосударство. Точно такое же, как сама Россия.

Вторая цель более примитивная и хищническая — захват максимальных объемов чужой территории и земли.

Подоляк убежден, что давать юридические оценки заявлениям Лаврова, точно как и с точки зрения перспектив возможных переговоров, совершенно бессмысленно. Он отметил, что для России смысл этой войны заключается в захвате чужих территорий, в то время как для Украины — это война за свои собственные дома и семьи.

Поэтому, считает Подоляк, уже не важно, как формулируют высшие должностные лица свои криминальные планы на бумаге относительно Украины, поскольку это пропагандистская уловка для впечатлительной публики. Но что касается "основ реальной географии", то здесь Лаврову максимально эффективно все объяснят дальнобойные американские РСЗО HIMARS.

"Они же абсолютно точно обозначат единственное направление для обязательного движения российских оккупационных войск. Вопрос только во времени и в терпении", – подчеркнул Подоляк.

Ранее советник руководителя ОП Украины Михаил Подоляк отреагировал на угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который пообещал устроить Украине "судный день". В своих комментариях Подоляк назвал Медведева маленьким, забытым историей человеком, который в реальности вызывает только жалость.