"Портрет России": Подоляк ответил на угрозы Медведева устроить украинцам "судный день"

По словам советника ОП, Медведев — забытый историей человек, который пытается казаться серьезным и страшным, но в реальности вызывает лишь жалость.

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на громкие угрозы экс-президента РФ Дмитрия Медведева, который угрожал Украине "судным днем". В своем Twitter Подоляк написал, что Медведев — маленький, забытый историей человек, который в реальности вызывает только жалость.

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Советник главы ОП отметил, что портрет современной России — это Медведев, который в очередной раз пытается кому-то угрожать последними днями жизни.

"Маленький, забытый историей человек, что пытается казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает лишь жалость", — пишет Подоляк.

Советник задается вопросом, что может на самом деле Медведев и остальное окружение президента Путина.

"Еще чуть-чуть, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?" — спрашивает Подоляк чиновника страны, которая регулярно наносит удары по мирным жителям Украины.

Отметим, что замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев 17 июля пригрозил украинским властям "судным днем" в случае нанесения ВСУ удара по территории Крыма. По его словам, если украинские военные решаться на подобное, то для всей Украины одномоментно наступит очень быстрый и тяжелый "судный день, от которого тяжело будет укрыться.

Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ Украины и странам-членам НАТО признавать Крым, который "вернулся в Россию", представляет для Москвы открытую и системную угрозу. По его словам, когда к власти в Украине приходит очередной националист, угроза переходит в открытый конфликт.

В Госдуме РФ пригрозили сокрушительным ответным ударом, в случае если украинские военные нанесут удар по Крымскому мосту. Как заявил депутат от крымского региона Михаил Шеремет, Россия в ответ будет бить по центрам принятия решений и каналам поставок западного вооружения.