Киев не сможет оправиться: в Госдуме РФ пригрозили ответом за удар по Крымскому мосту

По словам российского депутата Шеремета, Россия ответит сокрушительным ударом по центрам принятия решений, военной инфраструктуре и каналам поставок западного оружия.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет пригрозил властям Украины сокрушительным ударом, от которого невозможно будет оправится, если украинские вооруженные силы попытаются нанести удар по Крымскому мосту. Об этом сообщает издание "РИА-Новости".

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Представители российской власти в очередной раз угрожают украинской стороне сокрушительным ответным ударом в случае, если Вооруженные силы Украины попытаются атаковать Крымский мост. В этот раз угрозами разразился депутат от крымского региона Михаил Шеремет. По его словам, атака моста повлечет за собой ответный удар по центрам принятия решений, военной инфраструктуре и каналам поставок Западом вооружения.

"За свою провокацию киевский режим получит такой ответ, что уже не сможет оправиться", — заявил Шеремет.

Еще большими угрозами в адрес украинской власти разразился зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в Украине наступит "судный день", если ВСУ найдет технические возможности ударить по Крымскому мосту.

"Для них всех там одномоментно наступит судный день, Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно", – заявил он в ходе мероприятий в Волгограде.

Заявления украинских военных

О возможности нанести удар по территории Крыма заявил представитель ГУР Минобороны полковник Вадим Скибицкий. Полковник отметил, что такой удар необходим по соображениям национальной безопасности, поскольку противник использует полуостров в качестве ключевого узла для переброски сил и обеспечения своей армии.

Однако 15 июля министр обороны Алексей Резников в интервью BBC заявил, что Украина не будет использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов по территории РФ. Министр подчеркнул, что Киев пообещал Пентагону использовать ракеты большой дальности для систем HIMARS исключительно для сдерживания противника и деоккупации украинской территории.

"Мы брали обязательство, что высокоточное оружие мы не будем использовать по российским объектам на территории РФ", — сказал Резников.

В свою очередь советник главы ОП Алексей Арестович, комментируя слова полковника Скибицкого отметил, что удар по территории Крыма и, в том числе, по Крымскому мосту вполне допустимо, так как Крым — это Украина, а мост через Керченский пролив всего лишь незаконное сооружение на полуострове.

Арестович добавил, что объекты в Крыму вполне законная цель для ВСУ и удар по мосту будет нанесен как только появится для этого техническая возможность.

Ранее генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что Керченский мост является целью номер один для украинских военных, поскольку он является основным объектом логистики противника для стягивания резервов.