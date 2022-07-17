Київ не зможе оговтатися: у Держдумі РФ пригрозили відповіддю за удар по Кримському мосту

За словами російського депутата Шеремета, Росія відповість нищівним ударом по центрам прийняття рішень, військовій інфраструктурі та каналам постачання західної зброї.

Депутат Держдуми РФ Михайло Шеремет пригрозив владі України нищівним ударом, від якого неможливо буде оговтатися, якщо українські збройні сили спробують завдати удару по Кримському мосту. Про це повідомляє видання "РИА-Новости".

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Представники російської влади учергове погрожують українській стороні нищівним ударом у відповідь у випадку, якщо Збройні сили України спробують атакувати Кримський міст. Цього разу погрозами вибухнув депутат від кримського регіону Михайло Шеремет. За його словами, атака мосту спричинить удар у відповідь по центрах прийняття рішень, військовій інфраструктурі та каналах поставок Заходом озброєння.

"За свою провокацію київський режим отримає таку відповідь, що вже не зможе оговтатися", — заявив Шеремет.

Ще більшими погрозами на адресу української влади вибухнув заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв. За його словами, в Україні настане "судний день", якщо ЗСУ знайде технічні можливості вдарити по Кримському мосту.

"Для них усіх там миттєво настане судний день, дуже швидкий і важкий. Сховатися буде дуже складно", — заявив він під час заходів у Волгограді.

Заяви українських військових

Про можливість завдати удару по території Криму заявив представник ГУР Міноборони полковник Вадим Скібіцький. Полковник зазначив, що такий удар необхідний з міркувань національної безпеки, оскільки противник використовує півострів як ключовий вузол для перекидання сил та забезпечення своєї армії.

Однак 15 липня міністр оборони Олексій Резніков в інтерв'ю ВВС заявив, що Україна не використовуватиме далекобійну зброю для завдання ударів по території РФ. Міністр наголосив, що Київ пообіцяв Пентагону використовувати ракети великої дальності для систем HIMARS виключно для стримування супротивника та деокупації української території.

"Ми брали зобов'язання, що високоточну зброю ми не будемо використовувати щодо російських об'єктів на території РФ", — сказав Резніков.

Зі свого боку радник голови ОП Олексій Арестович, коментуючи слова полковника Скібіцького, зазначив, що удар по території Криму і, зокрема, по Кримському мосту цілком допустимий, оскільки Крим — це Україна, а міст через Керченську протоку лише незаконна споруда на півострові.

Арестович додав, що об'єкти в Криму цілком законна ціль для ЗСУ і удару по мосту завдадуть, як тільки з'явиться для цього технічна можливість.

Раніше генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що Керченський міст є ціллю номер один для українських військових, оскільки він є основним об'єктом логістики супротивника для стягування резервів.