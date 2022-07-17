Отказ НАТО признать Крым российским является открытой и системной угрозой для РФ, — Медведев

Зампред Совбеза РФ полагает, что до сих пор ядерный арсенал Альянса направлен на Россию, как на приоритетную цель.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что отказ Украины или стран НАТО признавать Крым российским представляет для РФ системную угрозу.

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По словам экс-президента РФ, Крым "вернулся в Россию" и если какое-либо государства, в особенности из блока Североатлантического альянса, считают что Крым не является российским, то для Кремля эта угроза носит постоянный характер.

"Это прямая и явная угроза, особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза", — сказал Медведев.

Эта постоянная угроза, по мнению Медведева, может перерасти в конфликт вплоть до нападения, если во главе Украины становится "очередной сумасшедший националист". В контексте решения президента Владимира Путина развязать войну в Украине зампред подчеркнул, что каждая страна имеет право на самооборону, более того у каждого государства есть право на превентивную самооборону.

Медведев добавил, что страны НАТО до сих пор направляют свой арсенал вооружения, в том числе и ядерный, на Россию, как на приоритетную цель.

"И никто их не убрал. И в ядерном арсенале этих государств наша страна занимает все равно доминирующее положение по количеству тех целей, которые введены в соответствующие решения", — сказал он.

Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев объяснил почему война в Украине называется "специальной военной операцией". По его словам ВС РФ уничтожают только военные объекты в Украине и "в самой минимальной степени угрожают гражданским объектам".

Дмитрий Медведев 9 июля заявил, что после полномасштабного вооруженного нападения на Украину Россия достигла одной из целей. По мнению зампреда, сейчас мировое сообщество Россию воспринимает даже серьезнее, чем СССР.