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Военный Фокус Российско-украинская война

Отказ НАТО признать Крым российским является открытой и системной угрозой для РФ, — Медведев

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Дмитрий Медведев признание Крыма
Фото: РБК | Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза РФ полагает, что до сих пор ядерный арсенал Альянса направлен на Россию, как на приоритетную цель.

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что отказ Украины или стран НАТО признавать Крым российским представляет для РФ системную угрозу.

По словам экс-президента РФ, Крым "вернулся в Россию" и если какое-либо государства, в особенности из блока Североатлантического альянса, считают что Крым не является российским, то для Кремля эта угроза носит постоянный характер.

"Это прямая и явная угроза, особенно в условиях того, что произошло с Крымом. Крым вернулся в РФ. Если какое-либо другое государство, будь то Украина или страны НАТО, считает, что Крым не является российским, для нас это системная угроза", — сказал Медведев.

Эта постоянная угроза, по мнению Медведева, может перерасти в конфликт вплоть до нападения, если во главе Украины становится "очередной сумасшедший националист". В контексте решения президента Владимира Путина развязать войну в Украине зампред подчеркнул, что каждая страна имеет право на самооборону, более того у каждого государства есть право на превентивную самооборону.

Медведев добавил, что страны НАТО до сих пор направляют свой арсенал вооружения, в том числе и ядерный, на Россию, как на приоритетную цель.

"И никто их не убрал. И в ядерном арсенале этих государств наша страна занимает все равно доминирующее положение по количеству тех целей, которые введены в соответствующие решения", — сказал он.

Ранее экс-президент РФ Дмитрий Медведев объяснил почему война в Украине называется "специальной военной операцией". По его словам ВС РФ уничтожают только военные объекты в Украине и "в самой минимальной степени угрожают гражданским объектам".

Дмитрий Медведев 9 июля заявил, что после полномасштабного вооруженного нападения на Украину Россия достигла одной из целей. По мнению зампреда, сейчас мировое сообщество Россию воспринимает даже серьезнее, чем СССР.