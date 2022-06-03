Медведев объяснил, почему Россия называет войну в Украине "спецоперацией"

Экс-президент РФ утверждает, что оккупанты уничтожают только украинские военные объекты. В Украине же подчеркивают, что при штурмах городов россияне используют тактику "выжженной земли".

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Российская армия уничтожает в Украине только военные объекты, заявил в интервью телеканалу Al Jazeera замглавы Совета безопасности, экс-президент РФ Дмитрий Медведев.

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"Российские войска стараются в самой минимальной степени угрожать гражданским объектам. Мы стараемся действовать таким образом, чтобы все, что происходило, касалось только Вооруженных сил Украины, и поэтому то, что осуществляется нашими войсками, и получило название "специальной военной операции", — сказал Медведев.

Он заявил, что Россия намерена достигнуть двух целей: защитить граждан "Донецкой и Луганской республик".

"Многие из них, кстати, являются и гражданами Российской Федерации, их почти миллион человек", — уточнил замглавы Совбеза.

Вторая цель — демилитаризация и денацификация этих регионов: избавление от националистов, которые "пытаются столкнуть Россию и Украину".

"Поэтому цели этой операции ограничены, — подчеркнул Медведев. — Операция проходит в основном с применением высокоточного оружия, разрушаются и уничтожаются военные объекты".

Дмитрий Медведев заявил, что ответом на действия России стала война по доверенности или proxy war, которую блок НАТО во главе с США объявил РФ и теперь снабжает Украину оружием.

Ранее он неоднократно грозил Западу, что результатом такой поддержки может стать глобальная ядерная война.

Напомним, в мае о том, что Россия сознательно замедляет темп войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он объяснил это соображениям гуманности: российские оккупанты якобы хотят избежать жертв среди мирного населения, и позволить эвакуироваться людям, оказавшимся в районах боевых действий.

Как на самом деле воюют россияне

[ + – ] Сталкиваясь с сопротивлением ВСУ, российские оккупанты просто стирают украинские города с лица земли Фото: Сергей Гайдай / Facebook

На практике россияне не считаются с жертвами среди мирного населения. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай не раз заявлял о том, что российские военные продолжают применять тактику "выжженной земли", безостановочно и хаотично обстреливая Северодонецк. По его словам, город Рубежное уничтожен до основания, в нем нет ни одного уцелевшего здания, а дворы превратились в кладбища.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркивает, что количество гражданских жертв в десятки раз превышает количество военных. В Мариуполе войска РФ уничтожили свыше 95% зданий. "Это военные преступления, это геноцид украинцев", — отметил премьер.