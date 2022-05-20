Разделил судьбу Мариуполя: Гайдай показал кадры уничтоженного ВС РФ Рубежного (фото)

Город уничтожен до основания, в нем нет ни одного уцелевшего здания, а дворы превратились в кладбища.

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Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал кадры разрушенного российскими военными города Рубежное Луганской области. По его словам, город уничтожен до основания, в нем нет ни одного уцелевшего здания, а дворы превратились в кладбища. Об этом он написал в Telegram.

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"Разграбленные выжженные кирпичные коробки — это теперь наше Рубежное. Мы будем строить его почти с нуля", — заявил глава ОВА.

Гайдай рассказал, что до начала полномасштабного вторжения России в Рубежном проживали более 60 тысяч человек. Они работали на местных заводах, малых предприятиях и государственной сфере. Теперь же судьба людей разделилась на три категории:

Те, кто эвакуировался на безопасные территории Украины или заграницу.

Те, кого депортировала в Россию или в ОРДЛО.

Те, кто до сих пор живут в подвалах города и "в заложниках кадыровцев".

"Победим. Сомнений нет. Накажем за смерти наших людей и разрушение наших городов. Все будет", — написал он.

Напомним, 20 мая разведка на основе открытых источниках информации OSINT сообщала, что армия России может окружить ВСУ в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской области. По их данным, окружения можно избежать благодаря подкреплению, которое уже перебрасывают на этот участок линии фронта.

Ранее, 12 мая РосСМИ писали, что жилые кварталы Рубежного уже находятся под контролем российских войск, а бои только идут на местном заводе "Заря". По информации оккупантов, в городе остается до 4 тыс. мирных жителей. В ВСУ подчеркивают, что ВС РФ лишь пытается взять Рубежное под свой полный контроль.