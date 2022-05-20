Розділив долю Маріуполя: Гайдай показав кадри знищеного ЗС РФ Рубіжного (фото)

Місто знищено вщент, у ньому немає жодного уцілілого будинку, а двори перетворилися на цвинтарі.

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Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай показав кадри зруйнованого російськими військовими міста Рубіжне Луганської області. За його словами, місто знищено вщент, у ньому немає жодної вцілілої будівлі, а двори перетворилися на цвинтарі. Про це він написав у Telegram.

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"Розграбовані випалені цегляні коробки — це тепер наше Рубіжне. Ми будуватимемо його майже з нуля", — заявив глава ОВА.

Гайдай розповів, що до початку повномасштабного вторгнення Росії в Рубіжному проживало понад 60 тисяч людей. Вони працювали на місцевих заводах, малих підприємствах і в державній сфері. Тепер доля людей розділилася на три категорії:

Ті, хто евакуювався на безпечні території України чи закордон.

Ті, кого депортували в Росію чи ОРДЛО.

Ті, хто досі живе в підвалах міста та "в заручниках кадирівців".

"Переможемо. Сумнівів немає. Покараємо за смерті наших людей і руйнування наших міст. Усе буде", — написав він.

Нагадаємо, 20 травня розвідка на основі відкритих джерел інформації OSINT повідомляла, що армія Росії може оточити ЗСУ в районі Сєвєродонецька та Лисичанська Луганської області. За їхніми даними, оточення можна уникнути завдяки підкріпленню, яке вже перекидають на цю ділянку лінії фронту.

Раніше, 12 травня, росЗМІ писали, що житлові квартали Рубіжного вже перебувають під контролем російських військ, а бої тільки йдуть на місцевому заводі "Зоря". За інформацією окупантів, у місті залишається до 4 тис. мирних мешканців. У ЗСУ наголошують, що ЗС РФ лише намагається взяти Рубіжне під свій повний контроль.