Сіра зона: росЗМІ заявляють про блокування заводу "Зоря" з українськими військовими в Рубіжному

За інформацією загарбників, у місті залишається до 4 тис. мирних мешканців. У ЗСУ наголошують, що ворог лише намагається взяти Рубіжне під свій повний контроль.

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За інформацією російських ЗМІ, житлові квартали міста Рубіжне Сєвєродонецького району Луганської області перебувають під повним контролем ЛНР. Про це пропагандистському агентству "РІА Новини" розповів призначений росіянами військовий комендант із позивним "Камбродом".

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За його словами, бої точаться на території заблокованого російськими силами заводу "Зоря". При цьому він не міг назвати кількість українських військових, які перебувають у Рубіжному, але зазначив, що їх, напевно, менше, ніж в "Азовсталі" в Маріуполі.

[ + – ] Розташування заводу "Зоря"

За російськими підрахунками, у житловій зоні Рубіжного залишаються 3,5-4 тис. мирних жителів. При цьому населення гостро потребує медикаментів.

"Здебільшого люди приїжджають, забирають особисті речі. Повертатися люди ще не мають наміру", — говорить російський ставленик.

Як повідомлялося в сьогоднішньому ранковому зведенні Генштабу, встановлення повного контролю над містом Рубіжне залишається однією з основних цілей російських сил. Розташування українських військових у населеному пункті командування ЗСУ публічно не коментує.

Нагадаємо, британська розвідка повідомляє, що Росія не здатна захопити ключові українські міста. Збройні Сили України продовжують контратаки на північ від Харкова, відбиваючи міста та села, розташовані в напрямку російського кордону.

Раніше Фокус писав, що росіяни перейшли до оборони біля Харкова й Ізюма.