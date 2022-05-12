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Военный Фокус Российско-украинская война

Серая зона: РосСМИ заявляют о блокировании завода "Заря" с украинскими военными в Рубежном

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Фото: wikimapia | Завод Заря в Рубежном

По информации захватчиков, в городе остается до 4 тыс. мирных жителей. В ВСУ подчеркивают, что враг лишь пытается взять Рубежное под свой полный контроль.

По информации российских СМИ, жилые кварталы города Рубежное Северодонецкого района Луганской области находятся под полным контролем "ЛНР". Об этом пропагандистскому агентству РИА Новости рассказал назначенный россиянами военный комендант с позывным "Камброд".

По его словам, бои идут на территории заблокированного российскими силами завода "Заря". При этом он затруднился назвать количество украинских военных, находящихся в Рубежном, но отметил, что их, наверное, меньше, чем в "Азовстали" в Мариуполе.

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Расположение завода Заря

По российским подсчетам в жилой зоне Рубежного остаются 3,5-4 тыс. мирных жителей. При этом население остро нуждается в медикаментах.

"В основном, люди приезжают, забирают личные вещи. Возвращаться люди еще не намерены", — говорит российский ставленник.

Как сообщалось в сегодняшней утренней сводке Генштаба, установление полного контроля над городом Рубежное остается одной из основных целей российских сил. Расположение украинских военных в населенном пункте командование ВСУ публично не комментирует.

Напомним, британская разведка сообщает, что Россия не способна захватить ключевые украинские города. Вооруженные Силы Украины продолжают контратаки севернее Харькова, отбивая города и села, расположенные по направлению к российской границе.

Ранее Фокус писал, что россияне перешли к обороне возле Харькова и Изюма.