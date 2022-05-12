Серая зона: РосСМИ заявляют о блокировании завода "Заря" с украинскими военными в Рубежном
По информации захватчиков, в городе остается до 4 тыс. мирных жителей. В ВСУ подчеркивают, что враг лишь пытается взять Рубежное под свой полный контроль.
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По информации российских СМИ, жилые кварталы города Рубежное Северодонецкого района Луганской области находятся под полным контролем "ЛНР". Об этом пропагандистскому агентству РИА Новости рассказал назначенный россиянами военный комендант с позывным "Камброд".
По его словам, бои идут на территории заблокированного российскими силами завода "Заря". При этом он затруднился назвать количество украинских военных, находящихся в Рубежном, но отметил, что их, наверное, меньше, чем в "Азовстали" в Мариуполе.
По российским подсчетам в жилой зоне Рубежного остаются 3,5-4 тыс. мирных жителей. При этом население остро нуждается в медикаментах.
"В основном, люди приезжают, забирают личные вещи. Возвращаться люди еще не намерены", — говорит российский ставленник.
Как сообщалось в сегодняшней утренней сводке Генштаба, установление полного контроля над городом Рубежное остается одной из основных целей российских сил. Расположение украинских военных в населенном пункте командование ВСУ публично не комментирует.
Напомним, британская разведка сообщает, что Россия не способна захватить ключевые украинские города. Вооруженные Силы Украины продолжают контратаки севернее Харькова, отбивая города и села, расположенные по направлению к российской границе.
Ранее Фокус писал, что россияне перешли к обороне возле Харькова и Изюма.