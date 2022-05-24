Так и задумано: Шойгу объяснил, почему Россия замедлила темпы наступления

По словам министра обороны РФ, оккупанты руководствуются исключительно гуманными соображениями.

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Россия сознательно замедляет темп войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, так решили действовать, чтобы избежать жертв среди мирного населения, и позволить людям, оказавшимся в районах боевых действий, эвакуироваться.

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"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры", — сообщил он на заседании совета глав Минобороны Организации Договора о коллективной безопасности — военного альянса, в который помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Шойгу заявил также, что российские войска не бьют по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, а военные объекты поражают исключительно с помощью высокоточного оружия.

Напомним, в утренней сводке за 24 мая британская разведка сообщила о том, что оккупанты пытаются окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северную и южную оси российских сил разделяют около 25 км территории, которую продолжают удерживать ВСУ. Захват Россией Северодонецкого направления приведет к оккупации всей Луганской области.

Как и в других областях Украины, россияне, наступая на Донбассе, не считаются с жертвами среди мирного населения. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что российские военные продолжают применять тактику "выжженной земли", безостановочно и хаотично обстреливая Северодонецк. По его словам, город Рубежное уничтожен до основания, в нем нет ни одного уцелевшего здания, а дворы превратились в кладбища.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском.