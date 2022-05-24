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Так и задумано: Шойгу объяснил, почему Россия замедлила темпы наступления

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Сергей Шойгу, министр обороны РФ, ОДКБ, наступление, российские войска
Фото: РИА Новости | Министр обороны РФ Сергей Шойгу

По словам министра обороны РФ, оккупанты руководствуются исключительно гуманными соображениями.

Россия сознательно замедляет темп войны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, так решили действовать, чтобы избежать жертв среди мирного населения, и позволить людям, оказавшимся в районах боевых действий, эвакуироваться.

"Для выхода жителей из окруженных населенных пунктов объявляются режимы тишины и создаются гуманитарные коридоры", — сообщил он на заседании совета глав Минобороны Организации Договора о коллективной безопасности — военного альянса, в который помимо России входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Шойгу заявил также, что российские войска не бьют по гражданской инфраструктуре, где могут находиться мирные жители, а военные объекты поражают исключительно с помощью высокоточного оружия.

Напомним, в утренней сводке за 24 мая британская разведка сообщила о том, что оккупанты пытаются окружить Северодонецк, Лисичанск и Рубежное. Северную и южную оси российских сил разделяют около 25 км территории, которую продолжают удерживать ВСУ. Захват Россией Северодонецкого направления приведет к оккупации всей Луганской области.

Как и в других областях Украины, россияне, наступая на Донбассе, не считаются с жертвами среди мирного населения. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о том, что российские военные продолжают применять тактику "выжженной земли", безостановочно и хаотично обстреливая Северодонецк. По его словам, город Рубежное уничтожен до основания, в нем нет ни одного уцелевшего здания, а дворы превратились в кладбища.

Ранее Фокус сообщал, что российские войска уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском.