Так і задумано: Шойгу пояснив, чому Росія уповільнила темпи наступу

За словами міністра оборони РФ, окупанти керуються виключно гуманними міркуваннями.

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Росія свідомо уповільнює темпи війни, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. За його словами, так вирішили діяти, щоб уникнути жертв серед мирного населення, і дозволити людям, котрі опинилися в районах бойових дій, евакуюватися.

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"Для виходу жителів з оточених населених пунктів оголошуються режими тиші та створюються гуманітарні коридори", — повідомив він на засіданні ради глав Міноборони Організації Договору про колективну безпеку — військового альянсу, до якого, крім Росії, входять Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизія і Таджикистан.

Шойгу заявив також, що російські війська не б'ють по цивільній інфраструктурі, де можуть бути мирні жителі, а військові об'єкти уражають виключно за допомогою високоточної зброї.

Нагадаємо, в ранковому зведенні за 24 травня британська розвідка повідомила про те, що окупанти намагаються оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Північну та південну осі російських сил поділяють приблизно 25 км території, яку продовжують утримувати ЗСУ. Захоплення Росією Сєвєродонецького спрямування призведе до окупації усієї Луганської області.

Як і в інших областях України, росіяни, наступаючи на Донбасі, не зважають на жертви серед мирного населення. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив про те, що російські військові продовжують застосовувати тактику "випаленої землі", безупинно та хаотично обстрілюючи Сєвєродонецьк. За його словами, місто Рубіжне знищено вщент, у ньому немає жодної вцілілої будівлі, а двори перетворилися на цвинтарі.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.