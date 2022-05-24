25 км свободи: ЗС РФ оточують Сєвєродонецьк і Лисичанськ, — британська розвідка

Захоплення Сєвєродонецького котла призведе до повної окупації Луганської області. Зараз між північним і південним кінцями російських "кліщів" всього близько 25 км території, що утримується Україною.

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Росія збільшила інтенсивність своїх операцій на Донбасі, намагаючись оточити Сєвєродонецьк, Лисичанськ і Рубіжне. Зараз північну та південну осі російських сил розділяють приблизно 25 км території, яку продовжують утримувати ЗСУ. Про це в ранковому зведенні за 24 травня пише британська розвідка.

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Захоплення Росією Сєвєродонецького напрямку призведе до окупації усієї Луганської області. Незважаючи на те, що зараз Росія зосередила на цьому основні сили, це лише частина російської кампанії із захоплення Донбасу, наголошують у Лондоні.

Таких локальних успіхів ЗС РФ змогли досягти, зосередивши свої артилерійські частини.

Водночас українські сили чинили потужний опір, обіймаючи добре укріплені оборонні позиції. ЗСУ зберігає ефективне командування та контроль над цим фронтом.

Якщо лінія боїв на Донбасі зрушить далі на захід, це лише розширить російські сили і, ймовірно, призведе до того, що війська РФ зіткнуться з подальшими труднощами з постачанням.

Як сьогодні розповів Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації, російські війська за підтримки артилерії ведуть наступ у напрямку Тошківки й Устинівки поряд із Лисичанськом. За його словами, минулої доби українська армія відбила 16 ворожих атак, знищила 8 російських танків, 22 одиниці бойової броньованої техніки й один автомобіль.

При цьому російські сили безупинно та хаотично обстрілюють Сєвєродонецьк, продовжуючи застосовувати тактику "випаленої землі". В одній із багатоповерхівок міста внаслідок обстрілів загинули четверо мирних жителів.

Нагадаємо, Нацгвардія знищила міномет "Тюльпан", який обстрілював Сєвєродонецьк. Перед цим російські ЗМІ показали сюжет про роботу розрахунку самохідного міномета по місту. Встановивши точну позицію, українські бійці змогли її знищити.

Раніше Фокус повідомляв, що російські війська знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.