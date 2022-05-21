За наведенням росТВ: Нацгвардія знищила міномет "Тюльпан", що обстрілює Сєвєродонецьк

Російські пропагандисти показали сюжет про роботу розрахунку самохідного міномета по Сєвєродонецьку. Встановивши точну позицію, українські бійці змогли її знищити.

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Бійці Національної гвардії України знищили російський 240-мм міномет "Тюльпан", який обстрілював Сєвєродонецьк. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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"Швидко кара прийшла. Гвардійці знищили "Піон", який зруйнував Павлоградський міст і обстрілював Сєвєродонецьк", — заявив Гайдай.

[ + – ] Знищення "Тюльпана"

Він також додав, що удар вдалося зробити завдяки відео російського пропагандиста, ймовірно, Олександра Коца, який зняв сюжет. 20 травня кореспондент опублікував відео роботи 2С4 "Тюльпан", який призначений для знищення найукріпленіших фортифікаційних споруд, по Сєвєродонецьку.

Як пише "Мілітарний", розрахунок перебував у Рубіжному, Луганській області. Його знищили українські захисники.

[ + – ] Репортаж пропагандиста [ + – ] Розрахунок міномета ЗС РФ [ + – ] Знищення "Тюльпану" Нацгвардією [ + – ] Детонація боєкомплекту міномета

Міномет веде вогонь фугасними мінами 53-Ф-864 із максимальною дальністю стрільби в 9,65 км. Також є активно-реактивні міни 3Ф2 із дальністю вже до 19,69 км.

Нагадаємо, російські війська знищили міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом.

Раніше Гайдай опублікував кадри знищеного російськими окупантами Рубіжного. У місті не залишилося жодної вцілілої будівлі.