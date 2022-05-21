По наводке росТВ: Нацгвардия уничтожила миномет "Тюльпан", обстреливающий Северодонецк

Российские пропагандисты показали сюжет о работе расчета самоходного миномета по Северодонецку. Установив точную позицию, украинские бойцы смогли его уничтожить.

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Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский 240-мм миномет "Тюльпан", который обстреливал Северодонецк. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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"Быстро кара пришла. Гвардейцы уничтожили "Пион", который разрушил Павлоградский мост и обстреливал Северодонецк", — заявил Гайдай.

[ + – ] Уничтожение "Тюльпана"

Он также добавил, что удар удалось совершить благодаря видео российского пропагандиста, вероятно, Александра Коца, снявшего сюжет. 20 мая корреспондент опубликовал видео работы 2С4 "Тюльпан", который предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений, по Северодонецку.

Как пишет "Милитарный", расчет находился в Рубежном, Луганской области. Его уничтожили украинские защитники.

[ + – ] Репортаж пропагандиста [ + – ] Расчет миномета ВС РФ [ + – ] Уничтожение "Тюльпана" Нацгвардией [ + – ] Детонация боекомплекта миномета

Миномет ведет огонь фугасными минами 53-Ф-864 с максимальной дальностью стрельбы в 9,65 км. Также есть активно-реактивные мины 3Ф2 с дальностью уже до 19,69 км.

Напомним, российские войска уничтожили мост между Северодонецком и Лисичанском.

Ранее Гайдай опубликовал кадры уничтоженного российскими оккупантами Рубежного. В городе не осталось ни одного уцелевшего здания.