Медведєв пояснив, чому Росія називає війну в Україні "спецоперацією"

Експрезидент РФ стверджує, що окупанти знищують лише українські військові об'єкти. В Україні ж наголошують, що під час штурмів міст росіяни використовують тактику "випаленої землі".

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Російська армія знищує в Україні лише військові об'єкти, заявив в інтерв'ю телеканалу Al Jazeera заступник голови Ради безпеки, експрезидент РФ Дмитро Медведєв.

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"Російські війська намагаються в найменшому ступені загрожувати цивільним об'єктам. Ми намагаємося діяти так, щоб усе, що відбувалося, стосувалося лише Збройних сил України, і тому те, що здійснюють наші війська, і отримало назву "спеціальної військової операції", — сказав Медведєв.

Він заявив, що Росія має на меті досягти двох цілей: захистити громадян "Донецької та Луганської республік".

"Багато з них, до речі, є і громадянами Російської Федерації, їх майже мільйон людей", — уточнив заступник голови Ради безпеки.

Друга мета — демілітаризація та денацифікація цих регіонів: порятунок від націоналістів, які "намагаються зіштовхнути Росію та Україну".

"Тому цілі цієї операції обмежені, — наголосив Медведєв. — Операція проходить здебільшого із застосуванням високоточної зброї, руйнуються та знищуються військові об'єкти".

Дмитро Медведєв заявив, що відповіддю на дії Росії стала війна за дорученням або proxy war, яку блок НАТО на чолі зі США оголосив РФ і тепер забезпечує Україну зброєю.

Раніше він неодноразово погрожував Заходу, що наслідком такої підтримки може стати глобальна ядерна війна.

Нагадаємо, у травні про те, що Росія свідомо уповільнює темп війни, заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Він пояснив це міркуванням гуманності: російські окупанти нібито хочуть уникнути жертв серед мирного населення і дозволити евакуюватися людям, які опинилися в районах бойових дій.

Як насправді воюють росіяни

[ + – ] Зіткнувшись із опором ЗСУ, російські окупанти просто стирають українські міста з лиця землі Фото: Сергiй Гайдай / Facebook

На практиці росіяни не зважають на жертви серед мирного населення. Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай неодноразово заявляв про те, що російські військові продовжують застосовувати тактику "випаленої землі", безупинно і хаотично обстрілюючи Сєвєродонецьк. За його словами, місто Рубіжне знищене вщент, в ньому немає жодної вцілілої будівлі, а двори перетворилися на цвинтарі.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголошує, що кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує кількість військових. У Маріуполі війська РФ знищили понад 95% будівель. "Це воєнні злочини, це геноцид українців", — зазначив прем'єр.