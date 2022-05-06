У Маріуполі знищено понад 95% будівель — Шмигаль (відео)

В інтерв'ю польським журналістам прем'єр-міністр України розповів, що кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує кількість військових. І додав, що в районі "Азовсталі" зараз точаться важкі бої.

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У заблокованому військами РФ Маріуполі знищено понад 95% будівель. На цьому наголосив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю польському телеканалу TVP.

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Події російських військових Денис Шмигаль назвав війною проти українського народу й усього демократичного світу.

"Кількість цивільних жертв у десятки разів перевищує кількість військових. Це говорить про те, що це воєнні злочини, це геноцид українців", — зазначив прем'єр-міністр України.

Шмигаль зазначив, що сьогодні точаться дуже важкі бої на Донбасі й у південних регіонах України. Але найважча ситуація, за словами прем'єр-міністра, склалася у Маріуполі.

"Як казав мер Маріуполя, якщо десь є пекло на землі, то воно сьогодні в Маріуполі. Там справді знищено понад 95% будівель, зокрема, цивільних, житла людей. "Азовсталь" залишається оточеною, там точаться важкі бої, наші захисники відбивають усі атаки ворога", — сказав Шмигаль.

[ + – ] Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про ситуацію у країні польському телеканалу

Раніше прем'єр-міністр України заявив, що Росія може офіційно оголосити війну Україні. Про плани російської влади щодо оголошення повноцінної війни українській владі повідомили партнерські спецслужби.

Сьогодні стало відомо, що ЗС РФ обстріляли евакуаційний транспорт на "Азовсталі": полк "Азов" зазнав втрат. Окупанти, за словами військовослужбовців, зірвали режим припинення вогню та підбили з ПЗРК автомобіль "Азова". Унаслідок обстрілу загинув один боєць, ще шестеро отримали поранення. Пізніше українські військові показали наслідки цієї атаки військ РФ. На опублікованих кадрах йдеться про те, що окупанти РФ підбили евакуаційний автомобіль, який їхав із цивільними особами, за допомогою ПТРК.