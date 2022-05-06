ЗС РФ обстріляли евакуаційний транспорт на "Азовсталі": полк "Азов" зазнав втрат

Окупанти, за словами військовослужбовців, зірвали режим припинення вогню та підбили з ПЗРК автомобіль "Азова". Внаслідок обстрілу загинув один боєць, ще шестеро отримали поранення.

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Через дії підрозділів ЗС РФ на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі полк спецпризначення Національної гвардії "Азов" зазнав втрат серед особового складу. Про це повідомляє пресслужба силового підрозділу.

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Повідомляють, що під час режиму припинення вогню підрозділи ЗС РФ обстрілювали територію "Азовсталі", а після пострілу з ПЗРК підбили автомобіль полку "Азов".

Службовий транспорт, як стверджують у пресслужбі, прямував до заводу для евакуації цивільних осіб. Внаслідок влучення загинув один боєць "Азова", ще шестеро військовослужбовців отримали різні поранення.

"Ворог продовжує порушувати всі домовленості й не дотримуватися гарантій безпеки під час евакуації цивільного населення", — йдеться в повідомленні полку "Азов".

[ + – ] ЗС РФ обстріляли евакуаційний транспорт "Азова" в Маріуполі

Нагадаємо, 5 травня полк "Азов" підтвердив інформацію про те, що ЗС РФ прорвалися на "Азовсталь" у Маріуполі. За словами українських військовослужбовців, на території заводу тривають важкі бої та окупаційні війська не дотримуються режиму припинення вогню для евакуації цивільного населення.

Полк "Азов" також спростовував заяву радника голови ОП Олексія Арестовича про те, що українські військовослужбовці вибили окупантів з "Азовсталі". ЗС РФ продовжують перебувати на території заводу в Маріуполі, за який йдуть запеклі бої.

Вранці, 6 травня, з'явилася інформація, що з території заводу "Азовсталь" та житлових кварталів Маріуполя вдалося евакуювати близько 500 цивільних.