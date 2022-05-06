ВС РФ обстреляли эвакуационный транспорт на "Азовстали": полк "Азов" понес потери

Оккупанты, по словам военнослужащих, сорвали режим прекращения огня и подбили из ПЗРК автомобиль "Азова". В результате обстрела погиб один боец, еще шестеро получили ранения.

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Из-за действий подразделений ВС РФ на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе полк спецназначения Национальной гвардии "Азов" понес потери среди личного состава. Об этом информирует пресс-служба силового подразделения.

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Сообщается, что во время режима прекращения огня подразделения ВС РФ обстреливали территорию "Азовстали", а после выстрела из ПЗРК был подбит автомобиль полка "Азов".

Служебный транспорт, как утверждают в пресс-службе, направлялся к заводу для эвакуации гражданских лиц. В результате попадания погиб один боец "Азова", еще шестеро военнослужащих получили различные ранения.

"Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", — говорится в сообщении полка "Азов".

[ + – ] ВС РФ обстреляли эвакуационный транспорт "Азова" в Мариуполе

Напомним, 5 мая полк "Азов" подтвердил информацию о том, что ВС РФ прорвались на "Азовсталь" в Мариуполе. По словам украинских военнослужащих, на территории завода продолжаются тяжелые бои и оккупационные войска не соблюдают режим прекращения огня для эвакуации гражданского населения.

Полк "Азов" также опровергал заявление советника главы ОП Алексея Арестовича о том, что украинские военнослужащие выбили оккупантов с "Азовстали". ВС РФ продолжают находится на территории завода в Мариуполе, за который идут ожесточенные бои.

Утром 6 мая появилась информация, что с территории завода "Азовсталь" и жилых кварталов Мариуполя удалось эвакуировать около 500 гражданских.