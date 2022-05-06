Из Мариуполя эвакуировали около 500 мирных жителей, — генсек ООН

Гутерриш выразил надежду, что в будущем будет больше гуманитарных пауз, во время которых можно обеспечить безопасный выезд гражданских лиц из города.

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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш сообщил об эвакуации примерно 500 человек с территории завода "Азовсталь", Мариуполя и прилегающих к этому городу районов. Об этом глава ООН написал в своем Twitter в пятницу, 6 мая.

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Во время совместной операции ООН и Международного Комитета Красного Креста 2 колонны успешно эвакуировали 500 человек с завода "Азовсталь", Мариуполя и прилегающих районов", — написал Гутерриш.

Генсек ООН также выразил надежду на продолжение координации с Киевом и Москвой для увеличения числа гуманитарных пауз в боевых столкновениях между российскими и украинскими войсками для обеспечения безопасного прохода мирных жителей.

В свою очередь руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак подтвердил эвакуацию около 500 гражданских лиц в результате проведения "очередного этапа сложной операции".

"Украина продолжит делать все, чтобы спасти всех мирных жителей и военных. Спасибо за помощь ООН", — добавил Ермак.

Напомним, 1 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале эвакуации мирных жителей с территории "Азовстали". Также 2 мая были эвакуированы жители других районов Мариуполя, а 3 мая в Запорожье прибыла первая группа из 156 украинцев, выехавших из города 1 мая. Уже 4 мая из Мариуполя и близлежащих сел эвакуировали 344 человека.

В свою очередь руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в интервью Фокусу сообщил, что эвакуацию бойцов полка "Азов" власти обсуждают отдельно.