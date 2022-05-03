Эвакуированные с "Азовстали" украинцы прибыли в Запорожье (фото, видео)

Поскольку РФ изменила договоренности, на безопасную территорию выехали не все. По словам координатора ООН по гуманитарным вопросам, украинцы делились душераздирающими историями об аде в Мариуполе.

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Автобусы с людьми, эвакуированными с территории завода "Азовстали" в Мариуполе, прибыли в Запорожье. Об этом написала в Twitter координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани.

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Операция по безопасному проходу из Мариуполя успешно завершена, констатировала она.

"Люди, с которыми я путешествовала, рассказывали мне душераздирающие истории об аде, через который они прошли. Думаю о людях, которые остаются в ловушке, мы сделаем все возможное, чтобы помочь им", – пообещала Лубрани.

В Запорожье прибыло 156 человек на 5 эвакуационных автобусах, рассказал журналист "Украинской правды". На фотографиях можно разглядеть автобусы и машины гражданских.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что глава государства Владимир Зеленский держит вопрос эвакуации из Мариуполя на личном контроле.

Штурм завода "Азовсталь", по ее информации, продолжается, но первый этап беспрецедентной гуманитарной операции по эвакуации прошел успешно. На эвакуационном маршруте стояли сотни людей, но не всем удалось выехать, потому что Россия изменила договоренности.

"Десятки тысяч женщин и детей остаются в городе, где нет медикаментов, еды, воды и связи, и они хотят спастись", – подчеркнула министр.

Верещук добавила, что представители Украины третьи сутки держат открытым гуманитарный коридор, поэтому люди могут выехать из Мариуполя и других населенных пунктов возле него.

Глава Минреинтеграции заверила, что у властей есть план продолжения эвакуации. В Мариуполе, по ее оценкам, без лекарств, воды и связи остаются десятки тысяч детей и пожилых людей.

Руководитель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в общении с Фокусом говорил, что эвакуацию гражданских и членов полка "Азов" обсуждают отдельно.

Масштабную эвакуацию из Мариуполя начали 1 мая. В тот день первая группа из примерно 100 гражданских выехала из осажденного города в Запорожье.

Напомним, что 30 апреля с территории "Азовстали" забрали 20 мирных жителей, они прятались в бункерах от постоянных бомбежек российских военных.