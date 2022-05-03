Евакуйовані з "Азовсталі" українці прибули до Запоріжжя (фото, відео)

Оскільки РФ змінила домовленості, на безпечну територію виїхали не всі. За словами координаторки ООН з гуманітарних питань, українці ділилися несамовитими історіями про пекло в Маріуполі.

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Автобуси з людьми, евакуйованими з території заводу "Азовсталі" в Маріуполі, прибули до Запоріжжя. Про це написала у Twitter координаторка ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані.

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Операцію з безпечного проходу з Маріуполя успішно завершено, констатувала вона.

"Люди, з якими я подорожувала, розповідали мені несамовиті історії про пекло, через яке вони пройшли. Думаю про людей, які залишаються в пастці, ми зробимо все можливе, щоб допомогти їм", — пообіцяла Лубрані.

У Запоріжжя прибуло 156 людей на 5 евакуаційних автобусах, розповів журналіст "Української правди". На фотографіях можна побачити автобуси та машини цивільних.

Віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що глава держави Володимир Зеленський тримає питання евакуації з Маріуполя на особистому контролі.

Штурм заводу "Азовсталь", за її інформацією, триває, але перший етап безпрецедентної гуманітарної операції з евакуації пройшов успішно. На евакуаційному маршруті стояли сотні людей, але не всім удалося виїхати, бо Росія змінила домовленості.

"Десятки тисяч жінок та дітей залишаються в місті, де немає медикаментів, їжі, води та зв'язку, і вони хочуть врятуватися", — наголосила міністр.

Верещук додала, що представники України третю добу тримають відкритим гуманітарний коридор, тому люди можуть виїхати з Маріуполя та інших населених пунктів біля нього.

Глава Мінреінтеграції запевнила, що влада має план продовження евакуації. В Маріуполі, за її оцінками, без ліків, води та зв'язку залишаються десятки тисяч дітей та людей похилого віку.

Керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, спілкуючись із Фокусом, говорив, що евакуацію цивільних та членів полку "Азов" обговорюють окремо.

Масштабну евакуацію з Маріуполя розпочали 1 травня. Тоді перша група приблизно зі 100 цивільних виїхала з обложеного міста до Запоріжжя.

Нагадаємо, що 30 квітня з території "Азовсталі" забрали 20 мирних жителів, вони ховалися в бункерах від постійних бомбардувань російських військових.