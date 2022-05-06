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Із Маріуполя евакуювали близько 500 мирних жителів, — генсек ООН

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Фото: Фото Євгена Малолєтки | ООН прозвітувала про евакуацію близько пів тисячі мирних жителів із Маріуполя

Гутерреш висловив сподівання, що в майбутньому буде більше гуманітарних пауз, під час яких можна забезпечити безпечний виїзд цивільних осіб із міста.

Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш повідомив про евакуацію приблизно 500 осіб із території заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих до цього міста районів. Про це голова ООН написав у своєму Twitter у п'ятницю, 6 травня.

"Під час спільної операції ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста 2 колони успішно евакуювали 500 людей із заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих районів", — написав Гутерреш.

Генсек ООН також висловив сподівання на продовження координації з Києвом і Москвою для збільшення кількості гуманітарних пауз у бойових зіткненнях між російськими й українськими військами для забезпечення безпечного проходу мирних жителів.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив евакуацію близько 500 цивільних осіб у результаті проведення "чергового етапу складної операції".

"Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів і військових. Дякуємо за допомогу ООН", — додав Єрмак.

Нагадаємо, 1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації мирних жителів із території "Азовсталі". Також 2 травня було евакуйовано мешканців інших районів Маріуполя, а 3 травня до Запоріжжя прибула перша група зі 156 українців, які виїхали з міста 1 травня. Вже 4 травня з Маріуполя та прилеглих сіл евакуювали 344 особи.

У свою чергу керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю Фокусу повідомив, що евакуацію бійців полку "Азов" влада обговорює окремо.