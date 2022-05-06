Із Маріуполя евакуювали близько 500 мирних жителів, — генсек ООН

Гутерреш висловив сподівання, що в майбутньому буде більше гуманітарних пауз, під час яких можна забезпечити безпечний виїзд цивільних осіб із міста.

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Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерреш повідомив про евакуацію приблизно 500 осіб із території заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих до цього міста районів. Про це голова ООН написав у своєму Twitter у п'ятницю, 6 травня.

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"Під час спільної операції ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста 2 колони успішно евакуювали 500 людей із заводу "Азовсталь", Маріуполя та прилеглих районів", — написав Гутерреш.

Генсек ООН також висловив сподівання на продовження координації з Києвом і Москвою для збільшення кількості гуманітарних пауз у бойових зіткненнях між російськими й українськими військами для забезпечення безпечного проходу мирних жителів.

У свою чергу, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак підтвердив евакуацію близько 500 цивільних осіб у результаті проведення "чергового етапу складної операції".

"Україна продовжить робити все, щоб врятувати всіх мирних жителів і військових. Дякуємо за допомогу ООН", — додав Єрмак.

Нагадаємо, 1 травня президент України Володимир Зеленський повідомив про початок евакуації мирних жителів із території "Азовсталі". Також 2 травня було евакуйовано мешканців інших районів Маріуполя, а 3 травня до Запоріжжя прибула перша група зі 156 українців, які виїхали з міста 1 травня. Вже 4 травня з Маріуполя та прилеглих сіл евакуювали 344 особи.

У свою чергу керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю Фокусу повідомив, що евакуацію бійців полку "Азов" влада обговорює окремо.