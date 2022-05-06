В "Азові" показали наслідки розстріляного авто для евакуації (фото)

На опублікованих кадрах йдеться, що окупанти РФ підбили евакуаційний автомобіль, який їхав із цивільними особами за допомогою ПТРК.

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Військові полку "Азов" показали наслідки обстрілу автомобіля, який їхав на "Азовсталь", щоб евакуювати цивільних осіб. Про це повідомляється у телеграм-каналі полку.

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Бійці опублікували фото згорілого автомобіля, який мав вивезти частину людей з території заводу, а також відео з пораненим військовослужбовцем, який постраждав унаслідок атаки ворога.

[ + – ] Автомобіль полку "Азов" після атаки ЗС РФ

"Під час режиму припинення вогню, на території заводу "Азовсталь" росіянами, які застосували ПТРК, був підбитий автомобіль. Цей автомобіль рухався до цивільних для того, щоб їх евакуювати з території заводу. Унаслідок обстрілу 1 боєць загинув і 6 поранені. Ворог продовжує порушувати всі домовленості та не дотримуватися гарантій безпеки під час евакуації цивільного населення", — повідомлялося в заяві військових.

Обережно, кадри 18+

Радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович раніше заявив, що росіяни докладають усіх зусиль, щоб до 9 травня добити полк "Азов". Функціонер вважає, що Путін поставив завдання перед військами РФ до 9 травня "добити будь-що" полк "Азов" у Маріуполі.

Раніше Фокус розповідав, що парамедик полку "Азов" звернувся до президента Туреччини Реджепа Ердогана з проханням евакуювати поранених військових із території заводу "Азовсталь". Туреччина на прикладі особистої історії, за словами лікаря з позивним Хасан, знає про окупацію земель і вбивства людей. Ті, хто ховаються в обложеному заводі, гинуть від куль, голоду та нестачі антибіотиків. Медик зізнається, що до повномасштабної війни України з РФ не бачив смерті та працював на швидкій допомозі.