"Росіяни докладають усіх зусиль, щоб до 9 травня добити полк "Азов" – Арестович

Радник голови ОП Олексій Арестович вважає, що Путін поставив завдання перед військами РФ до 9 травня "добити будь-що" полк "Азов" у Маріуполі.

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За словами радника голови ОП, керівництво України робить все, щоб допомогти бійцям "Азовсталі", але воєнним шляхом поки цього зробити не можна. А Путін прагне "продати" росіянам перемогу на полком "Азов" на 9 травня, — заявив Олексій Арестович каналу "Фейгін Live".

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"Продати 9 травня перемогу над "Азовом" — їхнє головне завдання. До речі, у них зараз 8-річчя створення полку. Й ось вони хочуть Путіну принести, бо найкращий подарунок володарю — голова його ворога. Вони дуже хочуть це зробити, але подивимося, чи вдасться", — сказав Арестович.

Радник голови ОП наголосив, що вже третю добу йде безперервний штурм заводу: "Зусилля прикладають росіяни крайні. Третю добу триває безперервний штурм. І бої давно вже на території "Азовсталі".

Допомога "Азовсталі"

Можливості, за словами Арестовича, для військової допомоги захисникам Маріуполя вичерпуються. Раніше допомогу доставляли гелікоптери. Був один маршрут. Але війська РФ посилили ППО. Найближчі військові сили України перебувають щонайменше за 60 км. При цьому вони самі — під "сильним тиском" супротивника. Наступні поблизу — за 120 км.

Арестович каже, що проблема "Азовсталі" вирішується зараз політико-дипломатичним шляхом.

"Задіяні всі перші особи всіх значущих організацій, церков і країн. Але ж ми розуміємо механізм явища. Путіна просили і пропонували варіанти люди та лідери країн, від яких він дуже залежить", — сказав він. — Наведемо приклад китайських студентів. Але ось з Китаєм точно не потрібно було РФ свариться. Проте, китайських студентів із Маріуполя евакуювали разом з усіма іншими жителями міста, не окремо”.

Евакуація цивільних

Арестович наголосив, що те, що вже зробив президент України, наші дипломати, уряд, ВР, представники та генсек ООН, голова Червоного Хреста — евакуювали цивільних звідти — це диво. "Путін погодився на евакуацію цивільних з "Азовсталі", але раніше не йшлося і про це. Тижнями не допускали. Коли оприлюднили факт, що там знаходяться цивільні — старі та діти — це стало можливим", — сказав Арестович.

Про евакуацію ж військових Арестович зауважив: "Ми ж дорослі люди, ми розуміємо, що воєнних способів немає при тому, що в нас є... Або пряме втручання армій США, НАТО чи Туреччини. Це так само нереальний варіант у цих умовах, як і пропозиція української армії якось звільнити. Як?"

Окупанти продовжують штурм заводу, застосовуючи авіацію, артилерію та піхоту.

Нагадаємо, що парамедик полку "Азов" із позивним Хасан попросив президента Туреччини допомогти евакуювати військових і цивільних із маріупольського заводу "Азовсталь". Люди в обложеному заводі, за його словами, щодня помирають від куль та голоду. Поранені помирають в агонії від нестачі медикаментів і жахливих умов.