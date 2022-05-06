"Россияне предпринимают все усилия, чтобы к 9 мая добить полк "Азов" – Арестович

Советник главы ОП Алексей Арестович считает, что Путин поставил задачу перед войсками РФ к 9 мая "добить во что бы то ни стало" полк "Азов" в Мариуполе

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По словам советника главы ОП руководство Украины предпринимает все, чтобы помочь бойцам "Азовстали", но военным путем пока этого сделать нельзя. А Путин стремится "продать" россиянам победу на полком "Азов" на 9 мая, – заявил Алексей Арестович каналу "Фейгин Live".

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"Продать 9 мая победу над "Азовом" – их главная задача. Кстати, у них сейчас 8-летие создания полка. И вот они хотят Путину принести, потому что лучший подарок властителю — голова его врага. Они очень хотят это сделать, но посмотрим, удастся ли", – сказал Арестович.

Советник главы ОП подчеркнул, что уже третьи сутки идет непрерывный штурм завода: "Усилия предпринимают россияне крайние. Третьи сутки идет непрерывный штурм. И бои давно уже на территории "Азовстали"

Помощь "Азовстали"

Возможности, по словам Арестовича, для военной помощи защитникам Мариуполя исчерпываются. Раньше помощь доставлялась вертолетами. Был один маршрут. Но войска РФ усилили ПВО. Ближайшие военные силы Украины находятся минимум за 60 км. При этом они сами – под "сильнейшим давлением" противника. Следующие поблизости — за 120 км.

Арестович говорит, что проблема "Азовстали" решается сейчас политико-дипломатическим путем.

"Задействованы все первые лица всех значимых организаций, церквей и стран. Но мы же понимаем механизм явления. Путина просили и предлагали варианты люди и лидеры стран, от которых он очень сильно зависит", – сказал он. – Приведем в пример китайских студентов. Но вот с Китаем точно не нужно было РФ ссорится. Тем не менее, китайских студентов из Мариуполя эвакуировали вместе со всеми другими жителями города, не отдельно".

Эвакуация гражданских

Арестович подчеркнул, что то, что уже сделал президент Украины, наши дипломаты, правительство, ВР, представители и генсек ООН, глава Красного Креста – эвакуировали гражданских оттуда – это чудо. "Путин согласился на эвакуацию гражданских из "Азовстали", но раньше речи не было и об этом. Неделями не допускали. Когда обнародование факт, что там находятся гражданские – старики и дети – это стало возможным" – сказал Арестович.

Об эвакуации же военных Арестович заметил: "Мы же взрослые люди, мы понимаем, что военных способов нет при том, что у нас есть… Или прямое вмешательство армий США, НАТО или Турции. Это столь же нереальный вариант в данных условиях, как и предложение украинской армии как-нибудь освободить. Как?"

Оккупанты продолжают штурм завода, применяя авиацию, артиллерию и пехоту.

Напомним, что парамедик полка "Азов" с позывным Хасан попросил президента Турции помочь эвакуировать военных и гражданских с мариупольского завода "Азовсталь". Люди в осажденном заводе, по его словам, каждый день умирают от пуль и голода. Раненые умирают в агонии от недостатка медикаментов и ужасных условий.