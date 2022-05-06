В "Азове" показали последствия расстрелянного авто для эвакуации (фото)

На опубликованных кадрах говорится, что оккупанты РФ подбили эвакуационный автомобиль, который ехал с гражданскими лицами, при помощи ПТРК.

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Военные полка "Азов" показали последствия обстрела автомобиля, который ехал на "Азовсталь", чтобы эвакуировать гражданских лиц. Об этом сообщается в телеграм-канале полка.

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Бойцы опубликовали фото сгоревшего автомобиля, который должен был вывезти часть людей с территории завода, а также видео с раненым военнослужащим, который пострадал в результате атаки врага.

[ + – ] Автомобиль полка "Азов" после атаки ВС РФ

"Во время режима прекращения огня, на территории завода "Азовсталь" россиянами, которые применили ПТРК, был подбит автомобиль. Этот автомобиль двигался к гражданским для того, чтобы их эвакуировать с территории завода. В результате обстрела 1 боец погиб и 6 ранены. Враг продолжает нарушать все договоренности и не соблюдать гарантии безопасности при эвакуации гражданского населения", — сообщалось в заявлении военных.

Осторожно, кадры 18+

Советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович ранее заявил, что россияне предпринимают все усилия, чтобы к 9 мая добить полк "Азов". Функционер считает, что Путин поставил задачу перед войсками РФ к 9 мая "добить во что бы то ни стало" полк "Азов" в Мариуполе.

Ранее Фокус рассказывал, что парамедик полка "Азов" обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой эвакуировать раненых военных с территории завода "Азовсталь". Турция на примере личной истории, по словам врача с позывным Хасан, знает об оккупации земель и убийствах людей. Прячущиеся в осажденном заводе умирают от пуль, голода и недостатка антибиотиков. Медик признается, что до полномасштабной войны Украины с РФ не видел смерти и работал на скорой помощи.