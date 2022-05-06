В Мариуполе уничтожено более 95% зданий, — Шмыгаль (видео)

В интервью польским журналистами премьер-министр Украины рассказал, что количество гражданских жертв в десятки раз превышает количество военных. И добавил, что в районе "Азовстали" сейчас идут тяжелые бои.

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В заблокированном войсками РФ Мариуполе уничтожено свыше 95% зданий. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью польскому телеканалу TVP.

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Действия российских военных Денис Шмыгаль назвал войной против украинского народа и всего демократического мира.

"Количество гражданских жертв в десятки раз превышает количество военных. Это говорит о том, что это военные преступления, это геноцид украинцев", — отметил премьер-министр Украины.

Шмыгаль отметил, что сегодня идут очень тяжелые бои на Донбассе и в южных регионах Украины. Но самая тяжелая ситуация, по словам премьер-министра, сложилась в Мариуполе.

"Как говорил мэр Мариуполя, если где-то есть ад на земле, то он сегодня в Мариуполе. Там действительно уничтожено более 95% зданий, в том числе, гражданских, жилья людей. "Азовсталь" остается окруженной, там идут тяжелые бои, наши защитники отбивают все атаки врага", — сказал Шмыгаль.

[ + – ] Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о ситуации в стране польскому телеканалу

Ранее премьер-министр Украины заявил, что Россия может официально объявить войну Украине. О планах российских властей по объявлению полноценной войны украинским властям сообщили партнерские спецслужбы.

Сегодня стало известно, что ВС РФ обстреляли эвакуационный транспорт на "Азовстали": полк "Азов" понес потери. Оккупанты, по словам военнослужащих, сорвали режим прекращения огня и подбили из ПЗРК автомобиль "Азова". В результате обстрела погиб один боец, еще шестеро получили ранения. Позже украинские военные показали последствия этой атаки войск РФ. На опубликованных кадрах говорится, что оккупанты РФ подбили эвакуационный автомобиль, который ехал с гражданскими лицами, при помощи ПТРК.