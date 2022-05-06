РФ может официально объявить войну Украине 9 мая, — Шмыгаль (видео)

О планах российских властей по объявлению полноценной войны украинским властям сообщили партнерские спецслужбы.

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У России есть намерение в понедельник, 9 мая, объявить полноценную войну Украине. Такие данные украинским властям сообщили спецслужбы стран-партнеров. Об этом в ходе брифинга по итогам визита в Варшаву сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

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"По данным партнерских спецслужб, у России есть такие намерения — 9 мая объявить полноценную войну. Такие разговоры, мы понимаем, что есть. Такие возможности обсуждаются в высшем политическом руководстве (РФ), по данным, еще раз повторю, партнерских спецслужб. Произойдет ли это — будем смотреть", — сказал глава украинского правительства.

Шмыгаль добавил, что если РФ пойдет на официальное объявление войны, Украина продолжит отстаивать свою независимость, территориальную целостность и суверенитет.

"В любом случае мы будем бороться до полной победы над оккупантом и агрессором", — заверил премьер.

Тем временем российское агентство "РИА Новости" сообщило, что президент РФ Владимир Путин 9 мая выступит на параде в Москве и возложит цветы к Могиле Неизвестного солдата, а на следующий день проведет совещание по экономическим вопросам.

Напомним, 3 мая CNN со ссылкой на американских и других западных официальных лиц во вторник, 3 мая, сообщило, что 9 мая президент РФ Владимир Путин может отказаться от "специальной военной операции" и официально объявить войну Украине, инициировав для этого проведение мобилизации на территории России.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверял, что российский лидер не намерен объявлять всеобщую мобилизацию 9 мая и назвал информацию СМИ об этом "чушью". Аналогичным образом Песков дал ответ на уточняющий вопрос журналиста о том, будет ли Россия вести "большую войну" против Украины.

Ранее Папа Римский Франциск I заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил ему о плане российского руководства завершить войну 9 мая.