У Путина прокомментировали возможное объявление тотальной мобилизации 9 мая

По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, россиянам не следует принимать во внимание "чушь и неправду", которую распространяют западные разведки.

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Президент России Владимир Путин в ходе военного парада 9 мая не планирует объявлять всеобщую мобилизацию населения. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, сообщения западных разведок о том, что Владимир Путин в ходе военного парада на Красной площади может объявить тотальную мобилизацию, являются "чушью и неправдой".

Аналогичный ответ Дмитрий Песков дал на уточняющий вопрос журналиста о том, будет ли Россия вести "большую войну" против Украины, и призвал россиян не доверять подобной информации.

Также пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова о том, что Киев подпишет мирный договор с Москвой при условии полной капитуляции страны-агрессора. По словам Пескова, Кремль негативно воспринимает подобные слова руководства Украины.

Пресс-секретарь российского президента также заявил, что переговорный процесс по урегулированию полномасштабной войны проходит без динамики, поэтому власти РФ сомневаются в результативности диалога с украинскими переговорщиками.

"Непоследовательность украинской стороны также неоднократно констатировалась на самых различных уровнях", — продолжил Песков и обвинил Украину в ежедневном изменении своей позиции по отдельным вопросам, которые выносятся на обсуждение.

Отдельно пресс-секретарь Владимира Путина прокомментировал принятие шестого пакета санкций ЕС, в который планируют добавить нефтяное эмбарго и новые ограничения против российских банков. По его словам, Кремль следит за этим процессом и "просчитывает самые разные варианты развития событий".

"В целом, если говорить о санкционном поприще, о санкционных устремлениях американцев, европейцев и других стран, то оружие это обоюдоострое. Пытаясь нанести ущерб нам, им тоже приходится платить большую цену, и они уже это делают. И стоимость этих санкций для граждан Европы будет увеличиваться каждый день", — добавил Песков, комментируя возможное нефтяное эмбарго в отношении России.

Ранее Фокус в своем материале рассказывал, что Владимир Путин на параде 9 мая может объявить Украине большую войну и анонсировать проведение тотальной мобилизации.

Также сообщалось, что Владимир Путин вынашивает идею проведения аналога Нюрнбергского трибунала над украинскими военнопленными.