Новый пакет санкций против РФ затронет нефть и банки, — глава Еврокомиссии

По словам Жозепа Борреля, развязанная Москвой война против Украины влияет на глобальную безопасность. Кроме того, европейские чиновники планируют составить список "субъектов дезинформации".

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В Европейском Союзе работают над 6-м пакетом санкций против России. Его целью является деактивация большего количества российских банков, составление списка субъектов дезинформации, а также борьба с импортом российской нефти. Об этом написал глава Европейской комиссии Жозеп Боррель в Twitter.

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По его словам, неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность. Новый проект санкций против России с перечисленными ограничениями передадут на голосование в Совет Европы. О возможной дате голосования за 6-й пакет ограничений для РФ европейский политик не сообщил.

"Неспровоцированная война России против Украины влияет на глобальную безопасность. Мы работаем над 6-м пакетом санкций, целью которого является деактивация большего числа банков, составление списка субъектов дезинформации и борьба с импортом нефти. Эти меры будут представлены на утверждение Совета", — написал Боррель.

Напомним, 2 мая СМИ сообщали, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое вето на эмбарго на импорт нефти из России. По информации журналистов, решение о запрете примут быстро, но на реализацию уйдет несколько месяцев.

Кроме того, в Германии заявили, что готовы поддержать решение о запрете на покупку российской нефти. Однако отметили, что это будет "непростое бремя" и предупредили европейских пользователей о возможном повышении цен.

Фокус писал, что поставки угля и газа из России растут на фоне войны в Украине. Аналитики CREA отмечают, что поставки угля из страны-агрессора выросли на 20%, а сжиженного природного газа (LNG) – на 50%. С момента вторжения 24 февраля в Кремле заработали около €44 млрд. от стран ЕС.