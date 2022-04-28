Поставки угля и газа из РФ в ЕС растут на фоне войны в Украине: сколько заработал агрессор

Аналитики CREA отмечают, что несмотря на введенные санкции, поставки угля из России выросли на 20%, а сжиженного природного газа (LNG) – на 50%. Закупка газа странами ЕС через трубопровод выросла на 10%.

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Экспорт угля и газа из России в страны Европейского Союза растут на фоне войны в Украине. С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия заработала €63 миллиардов на поставках топлива морем и трубопроводами в другие страны. Тем временем 71% поставок припадают на ЕС — около €44 млрд. Об этом сообщает Центр исследований энергетики и чистого воздуха CREA.

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Крупнейшими импортерами российских энергоресурсов за последние два месяца стали:

Германия — €9,1 млрд.

Италия — €6,9 млрд,

Китай — €6,7 млрд.

Нидерланды — €5,9 млрд.

Турция — € 4,1 млрд.

Франция — €3,8 млрд.

Аналитики CREA отмечают, что несмотря на введенные санкции, поставки угля из России выросли на 20%, а сжиженного природного газа (LNG) – на 50%. Закупка газа странами ЕС через трубопровод выросла на 10%.

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Однако за первые три недели апреля общий объем поставок нефти из России в иностранные порты уменьшился на 20% по сравнению с довоенным периодом (январь-февраль). Отмечается, что РФ пытается перенаправить в Индию, Египет и другие "необычные" для российского экспорта страны те грузы, которые не приняли в Европе. Однако поставок в другие страны недостаточно, чтобы компенсировать потери в ЕС.

Напомним, 28 апреля в МИД Венгрии заявили, что будут продолжать покупать энергоресурсы в России из-за того, что у страны нет другой альтернативы. Петер Сийярто заявил, что Будапешт на 85% зависит от российского газа, на 65% — от нефти. Кроме того, страна пошла на условия Путина и будет платить за импорт в рублях.

Ранее, 20 апреля Владимир Зеленский призвал ЕС ужесточить санкции против Росси. По словам украинского президента, в шестой пакет санкций против РФ должны включить эмбарго на поставку российских энергоресурсов, а также отключение "Сбербанка" и "Газпромбанка" от системы SWIFT.