Постачання вугілля та газу з РФ у ЄС зростає на тлі війни в Україні: скільки заробив агресор

Аналітики CREA зазначають, що? незважаючи на введені санкції, постачання вугілля з Росії зросло на 20%, а зрідженого природного газу (LNG) — на 50%. Закупівля газу країнами ЄС через трубопровід зросла на 10%.

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Експорт вугілля та газу з Росії в країни Європейського Союзу зростає на тлі війни в Україні. З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія заробила €63 мільярди на постачанні палива морем і трубопроводами в інші країни. Тим часом 71% постачання припадає на ЄС — близько €44 млрд. Про це повідомляє Центр досліджень енергетики та чистого повітря CREA.

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Найбільшими імпортерами російських енергоресурсів за останні два місяці стали:

Німеччина — €9,1 млрд,

Італія — €6,9 млрд,

Китай — €6,7 млрд,

Нідерланди — €5,9 млрд,

Туреччина — €4,1 млрд,

Франція — €3,8 млрд.

Аналітики CREA зазначають, що, незважаючи на введені санкції, постачання вугілля з Росії зросло на 20%, а зрідженого природного газу (LNG) — на 50%. Закупівля газу країнами ЄС через трубопровід зросла на 10%.

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Проте за перші три тижні квітня загальний обсяг постачання нафти з Росії до іноземних портів зменшився на 20% порівняно з довоєнним періодом (січень-лютий). Зазначається, що РФ намагається перенаправити в Індію, Єгипет та інші "незвичайні" для російського експорту країни ті вантажі, які не прийняли в Європі. Проте постачання в інші країни недостатньо, щоб компенсувати втрати в ЄС.

Нагадаємо, 28 квітня в МЗС Угорщини заявили, що продовжуватимуть купувати енергоресурси в Росії через те, що в країни немає іншої альтернативи. Петер Сіярто заявив, що Будапешт на 85% залежить від газу, на 65% — від нафти. Крім того, країна пішла на умови Путіна та платитиме за імпорт у рублях.

Раніше, 20 квітня Володимир Зеленський закликав ЄС посилити санкції проти Росії. За словами українського президента, до шостого пакета санкцій проти РФ мають включити ембарго на постачання російських енергоресурсів, а також відключення "Сбербанку" та "Газпромбанку" від системи SWIFT.