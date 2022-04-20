"Позбавити можливості фінансувати війну": Зеленський закликав ЄС посилити санкції проти РФ

За словами глави держави, до шостого пакету санкцій мають включити ембарго на постачання російських енергоресурсів, а також відключення "Сбербанку" та "Газпромбанку" від системи SWIFT.

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Країни Євросоюзу мають посилювати санкції проти Росії та постачати в Україну сучасне озброєння, яке дозволить Збройним силам здобути перемогу у повномасштабній війні. Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів із головою Європейської ради Шарль Мішелем, які проходили 20 квітня у Києві.

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Зокрема, глава держави подякував топчиновнику ЄС за особисту підтримку України та візит до столиці за умов повномасштабної війни з РФ. За словами Зеленського, Шарль Мішель відвідав Бородянку Київської області та на власні очі побачив наслідки воєнних злочинів, які були скоєні окупантами.

Президент упевнений, що Кремль здійснює цілеспрямований геноцид українців, намагаючись знищити Україну як країну.

[ + – ] Шарль Мішель відвідав Бородянку та побачив наслідки воєнних злочинів ЗС РФ

"Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо притягнути всіх винних до відповідальності (воєнних злочинців ЗС РФ – ред.). І точно, я вам обіцяю, ми всіх знайдемо. Європейські партнери зробили значний внесок у підтримку наших військових можливостей. Вдячний за виділення 1, 5 млрд євро у межах Європейського фонду миру на фінансування військових потреб ЗСУ", — продовжив Зеленський і висловив сподівання, що Україна отримає саме те озброєння, якого потребує.

За словами глави держави, шостий пакет санкцій ЄС, що включає ембарго на постачання російських енергоресурсів, мають затвердити найближчим часом. Зеленський припускає, що такі масштабні обмеження проти РФ можуть позбавити Кремль можливості фінансувати війну в Україні. Під санкції, на думку українського президента, також мають потрапити "Сбербанк" та "Газпромбанк", які слід відключити від міжнародної системи платежів SWIFT.

Окремо Володимир Зеленський прокоментував можливу деблокаду Маріуполя та евакуацію мирних мешканців. За його словами, Україна зацікавлена в дипломатичному вирішенні ситуації з прифронтовим містом, проте країна-агресор поки що не виявляє зацікавленості у цьому питанні.

"Ситуація в Маріуполі ускладнюється. На жаль, поки що ми не можемо досягти там позитивного результату. У наших військових і бійців — сотні поранених людей. Захищаючи своєю спиною звичайних громадянських людей, вони втрачають своє життя. Тому що саме за спинами наших хлопців у Маріуполі знаходяться, наскільки мені відомо, близько тисячі цивільних, серед яких є діти та жінки", — наголосив глава держави.

Зеленський заявив, що деблокада Маріуполя може бути здійснена двома способами. Перший — надання Україні важкого озброєння, на яке розраховують військовослужбовці, які тримають оборону портового міста. Другий спосіб — дипломатичний з проведенням можливого обміну полоненими.

"І ми готові заради наших людей — як військових, так і цивільних — на будь-який формат обміну. І хочу я цього чи не хочу, я готовий протягом останніх трьох років, які мені народ дав, до діалогу з президентом Росії після закінчення війни", — резюмував глава держави.

[ + – ] Зеленський закликав посилити санкції проти РФ та запровадити ембарго на енергоресурси

Нагадаємо, 20 квітня міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук звинуватила ЗС РФ у зриві евакуації мирних жителів із Маріуполя. За її словами, військове командування країни-агресора не спромоглося забезпечити виконання режиму припинення вогню, через що близько 6000 громадян продовжують залишатися під обстрілами в прифронтовому місті.

Також повідомлялося, що Володимир Зеленський для деблокади Маріуполя запропонував Росії провести обмін полоненими.