"Лишить возможности финансировать войну": Зеленский призвал ЕС ужесточить санкции против РФ
По словам главы государства, в шестой пакет санкций должны включить эмбарго на поставку российских энергоресурсов, а также отключение "Сбербанка" и "Газпромбанка" от системы SWIFT.
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Страны Евросоюза должны усиливать санкции против России и поставлять в Украину современное вооружение, которое позволит Вооруженным силам одержать победу в полномасштабной войне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с председателем Европейского совета Шарль Мишелем, которые проходили 20 апреля в Киеве.
В частности, глава государства поблагодарил топ-чиновника ЕС за личную поддержку Украины и визит в столицу в условиях полномасштабной войны с РФ. По словам Зеленского, Шарль Мишель посетил Бородянку Киевской области и своими глазами увидел последствия военных преступлений, которые были совершены оккупантами.
Президент уверен, что Кремль осуществляет целенаправленный геноцид украинцев, пытаясь уничтожить Украину как страну.
"Убежден, что общими усилиями мы сможем привлечь всех виновных к ответственности (военных преступников ВС РФ — ред.). И точно, я вам обещаю, мы все найдем. Европейские партнеры внесли значительный вклад в поддержку наших военных возможностей. Благодарен за выделение 1,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира на финансирование военных нужд ВСУ", — продолжил Зеленский и выразил надежду, что Украина получит именно то вооружение, в котором нуждается.
По словам главы государства, шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на поставки российских энергоресурсов, должен быть утвержден в ближайшее время. Зеленский допускает, что такие масштабные ограничения против РФ могут лишить Кремль возможности финансировать войну в Украине. Под санкции, по мнению украинского президента, также должны попасть "Сбербанк" и "Газпромбанк", которые следует отключить от международной системы платежей SWIFT.
Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал возможную деблокаду Мариуполя и эвакуацию мирных жителей. По его словам, Украина заинтересована в дипломатическом решении ситуации с прифронтовым городом, однако страна-агрессор пока не проявляет заинтересованность в этом вопросе.
"Ситуация в Мариуполе усугубляется. К сожалению, пока мы не можем достичь там положительного результата. У наших военных и бойцов — сотни раненых людей. Защищая своей спиной обычных гражданских людей, они теряют свою жизнь. Потому что именно за спинами наших ребят в Мариуполе находятся, насколько мне известно, около тысячи гражданских, среди которых есть дети и женщины", — подчеркнул глава государства.
Зеленский заявил, что деблокада Мариуполя может быть осуществлена двумя способами. Первый — предоставление Украине тяжелого вооружения, на которое рассчитывают военнослужащие, держащие оборону портового города. Второй способ — дипломатический с проведением возможного обмена пленными.
"И мы готовы ради наших людей — как военных, так и гражданских — на любой формат обмена. И хочу я этого или не хочу, я готов на протяжении последних трех лет, которые мне народ дал, к диалогу с президентом России по окончанию войны", — резюмировал глава государства.
Напомним, 20 апреля министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обвинила ВС РФ в срыве эвакуации мирных жителей из Мариуполя. По ее словам, военное командование страны-агрессора не смогло обеспечить выполнение режима прекращения огня, из-за чего около 6000 граждан продолжают оставаться под обстрелами в прифронтовом городе.
Также сообщалось, что Владимир Зеленский для деблокады Мариуполя предложил России провести обмен пленными.