"Лишить возможности финансировать войну": Зеленский призвал ЕС ужесточить санкции против РФ

По словам главы государства, в шестой пакет санкций должны включить эмбарго на поставку российских энергоресурсов, а также отключение "Сбербанка" и "Газпромбанка" от системы SWIFT.

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Страны Евросоюза должны усиливать санкции против России и поставлять в Украину современное вооружение, которое позволит Вооруженным силам одержать победу в полномасштабной войне. Об этом заявил президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с председателем Европейского совета Шарль Мишелем, которые проходили 20 апреля в Киеве.

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В частности, глава государства поблагодарил топ-чиновника ЕС за личную поддержку Украины и визит в столицу в условиях полномасштабной войны с РФ. По словам Зеленского, Шарль Мишель посетил Бородянку Киевской области и своими глазами увидел последствия военных преступлений, которые были совершены оккупантами.

Президент уверен, что Кремль осуществляет целенаправленный геноцид украинцев, пытаясь уничтожить Украину как страну.

[ + – ] Шарль Мишель посетил Бородянку и увидел последствия военных преступлений ВС РФ

"Убежден, что общими усилиями мы сможем привлечь всех виновных к ответственности (военных преступников ВС РФ — ред.). И точно, я вам обещаю, мы все найдем. Европейские партнеры внесли значительный вклад в поддержку наших военных возможностей. Благодарен за выделение 1,5 млрд евро в рамках Европейского фонда мира на финансирование военных нужд ВСУ", — продолжил Зеленский и выразил надежду, что Украина получит именно то вооружение, в котором нуждается.

По словам главы государства, шестой пакет санкций ЕС, включающий эмбарго на поставки российских энергоресурсов, должен быть утвержден в ближайшее время. Зеленский допускает, что такие масштабные ограничения против РФ могут лишить Кремль возможности финансировать войну в Украине. Под санкции, по мнению украинского президента, также должны попасть "Сбербанк" и "Газпромбанк", которые следует отключить от международной системы платежей SWIFT.

Отдельно Владимир Зеленский прокомментировал возможную деблокаду Мариуполя и эвакуацию мирных жителей. По его словам, Украина заинтересована в дипломатическом решении ситуации с прифронтовым городом, однако страна-агрессор пока не проявляет заинтересованность в этом вопросе.

"Ситуация в Мариуполе усугубляется. К сожалению, пока мы не можем достичь там положительного результата. У наших военных и бойцов — сотни раненых людей. Защищая своей спиной обычных гражданских людей, они теряют свою жизнь. Потому что именно за спинами наших ребят в Мариуполе находятся, насколько мне известно, около тысячи гражданских, среди которых есть дети и женщины", — подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что деблокада Мариуполя может быть осуществлена двумя способами. Первый — предоставление Украине тяжелого вооружения, на которое рассчитывают военнослужащие, держащие оборону портового города. Второй способ — дипломатический с проведением возможного обмена пленными.

"И мы готовы ради наших людей — как военных, так и гражданских — на любой формат обмена. И хочу я этого или не хочу, я готов на протяжении последних трех лет, которые мне народ дал, к диалогу с президентом России по окончанию войны", — резюмировал глава государства.

[ + – ] Зеленский призвал ужесточить санкции против РФ и ввести эмбарго на энергоресурсы

Напомним, 20 апреля министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук обвинила ВС РФ в срыве эвакуации мирных жителей из Мариуполя. По ее словам, военное командование страны-агрессора не смогло обеспечить выполнение режима прекращения огня, из-за чего около 6000 граждан продолжают оставаться под обстрелами в прифронтовом городе.

Также сообщалось, что Владимир Зеленский для деблокады Мариуполя предложил России провести обмен пленными.