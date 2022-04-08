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Военный Фокус Российско-украинская война

Под завалами домов в Бородянке нашли уже 26 погибших, — Венедиктова (фото)

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В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших

Бородянка, по словам генерального прокурора, является самым разрушенным городом Киевской области, который ВС РФ обстреливали "Ураганами", "Смерчами" и фугасными бомбами.

Из под завалов многоэтажных жилых домов в Бородянке спасатели достали тела 26 погибших. Об этом в своем Facebook рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

По ее словам, Бородянка является самым разрушенным городом Киевской области, который ВС РФ обстреливали 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, а также реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Смерч".

Венедиктова отметила, что в освобожденном населенном пункте работают спасатели и из-под завалов только двух многоквартирных домов достали тела 26 погибших граждан.

"Авиаудары по жилой инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население — здесь нет ни одного военного объекта. Нам нужно зафиксировать, доказать и наказать за каждое военное преступление и преступление против человечности, совершенное на нашей земле", — продолжила генпрокурор и добавила, что ВС РФ целенаправленно пытали и убивали гражданских.

В Бородянке, кроме спасателей, работают прокуроры и следователи СБУ, которые фиксируют факты военных преступлений для международных судебных процессов. По словам Венедиктовой, в освобожденный город также прибыл известный эксперт по уголовному праву Вейн Джордаш, который присоединился к "нашему юридическому фронту".

"Весь мир стремится к миру и справедливости. И Россия ответит за каждый свой смертоносный шаг", — подытожила генпрокурор в своем Facebook.

Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты
В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших
Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты
В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших
Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты
В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших
Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты
В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших
Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты
В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших
Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты
Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты
Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты
Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты
Бородянка обстрелы разрушения жертвы спасатели оккупанты

Ранее сообщалось, что ВС РФ полностью разрушили Бородянку в Киевской области, из-за чего ГСЧС объявило набор добровольцев, которые будут помогать спасателям разбирать завалы.

Также в Офисе президента рассказывали, как Бородянка пострадала от зверств ВС РФ, которые расстреливали не только гражданских, но и людей, которые помогали разбирать завалы после массированных обстрелов.