Под завалами домов в Бородянке нашли уже 26 погибших, — Венедиктова (фото)

Бородянка, по словам генерального прокурора, является самым разрушенным городом Киевской области, который ВС РФ обстреливали "Ураганами", "Смерчами" и фугасными бомбами.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Из под завалов многоэтажных жилых домов в Бородянке спасатели достали тела 26 погибших. Об этом в своем Facebook рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Военный Фокус" в Facebook Подписаться

По ее словам, Бородянка является самым разрушенным городом Киевской области, который ВС РФ обстреливали 250-килограммовыми фугасными авиабомбами, а также реактивными системами залпового огня "Ураган" и "Смерч".

Венедиктова отметила, что в освобожденном населенном пункте работают спасатели и из-под завалов только двух многоквартирных домов достали тела 26 погибших граждан.

"Авиаудары по жилой инфраструктуре враг коварно наносил вечером, когда дома было максимум людей. Целью было исключительно гражданское население — здесь нет ни одного военного объекта. Нам нужно зафиксировать, доказать и наказать за каждое военное преступление и преступление против человечности, совершенное на нашей земле", — продолжила генпрокурор и добавила, что ВС РФ целенаправленно пытали и убивали гражданских.

В Бородянке, кроме спасателей, работают прокуроры и следователи СБУ, которые фиксируют факты военных преступлений для международных судебных процессов. По словам Венедиктовой, в освобожденный город также прибыл известный эксперт по уголовному праву Вейн Джордаш, который присоединился к "нашему юридическому фронту".

"Весь мир стремится к миру и справедливости. И Россия ответит за каждый свой смертоносный шаг", — подытожила генпрокурор в своем Facebook.

[ + – ] В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших [ + – ] В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших [ + – ] В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших [ + – ] В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших [ + – ] В Бородянке из-под завалов достали тела 26 погибших

Ранее сообщалось, что ВС РФ полностью разрушили Бородянку в Киевской области, из-за чего ГСЧС объявило набор добровольцев, которые будут помогать спасателям разбирать завалы.

Также в Офисе президента рассказывали, как Бородянка пострадала от зверств ВС РФ, которые расстреливали не только гражданских, но и людей, которые помогали разбирать завалы после массированных обстрелов.