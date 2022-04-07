ВС РФ полностью разрушили Бородянку под Киевом: ГСЧС ищет добровольцев-спасателей (фото)

На территории Бородянки, как отмечает глава МВД Денис Монастырский, нет ни одного военного объекта, однако ВС РФ это не остановило и они полностью разрушили населенный пункт.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

В течение месяца оккупации ВС РФ полностью разрушили Бородянку под Киевом, из-за чего ГСЧС объявляет о наборе добровольцев по гражданской защите для ликвидации последствий обстрелов. Об этом в своем Facebook сообщил глава Министерства внутренних дел Украины Денис Монастырский.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

По его словам, на территории Бородянки нет ни одного военного объекта, однако оккупантов это не остановило и они полностью разрушили населенный пункт в Киевской области.

В данный момент спасатели ГСЧС разбирают завалы в городе, а взрывотехники занимаются разминированием территории.

"Работы очень много. Ребята работают в режиме 24/7. Это еще один важный фронт нашей борьбы за Украину. Это спасение мирных жителей. Часто пожилых людей, женщин с детьми. Спасибо им всем за добросовестную службу!" — продолжил Монастырский в своей публикации.

Глава МВД также отметил, что из-за большого объема работ ГСЧС объявляет о наборе добровольцев по гражданской защите, которые будут помогать специалистам ликвидировать последствия массированных обстрелов ВС РФ.

"Что нужно делать? Разбирать завалы. Спасать людей. Оказывать помощь пострадавшим. Разгружать гуманитарные грузы. Если вы хотите помочь нашим спасателям, нужно заполнить анкету", — добавил Денис Монастырский и оставил ссылку, где добровольцы могут оставить свои личные данные.

[ + – ] ВС РФ полностью разрушили Бородянку под Киевом [ + – ] ВС РФ полностью разрушили Бородянку под Киевом [ + – ] ВС РФ полностью разрушили Бородянку под Киевом

Ранее глава Киевской ОГА Алексей Кулеба рассказывал, что спасатели приступили к разбору завалов в Бородянке, которая месяц находилась под оккупацией ВС РФ. По словам топ-чиновника, российские захватчики стерли с лица земли населенный пункт в ходе массированных обстрелов.

Также в Офисе президента рассказывали, как Бородянка пострадала от зверств ВС РФ. В подвалах многоэтажек жители были заживо похоронены, а тех граждан, кто пытался разбирать завалы и вытаскивать пострадавших, расстреливали на месте.