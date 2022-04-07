ЗС РФ повністю зруйнували Бородянку під Києвом: ДСНС шукає добровольців-рятувальників (фото)

На території Бородянки, як зазначає глава МВС Денис Монастирський, немає жодного військового об'єкта, проте ЗС РФ це не зупинило, і вони повністю зруйнували населений пункт.

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Протягом місяця окупації ЗС РФ повністю зруйнували Бородянку під Києвом, через що ДСНС оголошує про набір добровольців із цивільного захисту для ліквідації наслідків обстрілу. Про це у своєму Facebook повідомив голова Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський.

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За його словами, на території Бородянки немає жодного військового об'єкта, проте окупантів це не зупинило, і вони повністю зруйнували населений пункт у Київській області.

Наразі рятувальники ДСНС розбирають завали у місті, а вибухотехніки займаються розмінуванням території.

"Роботи дуже багато. Хлопці працюють у режимі 24/7. Це ще один важливий фронт нашої боротьби за Україну. Це порятунок мирних жителів. Часто літніх людей, жінок із дітьми. Дякуємо їм усім за сумлінну службу!" — продовжив Монастирський у своїй публікації.

Глава МВС також зазначив, що через великий обсяг робіт ДСНС оголошує про набір добровольців із цивільного захисту, які допомагатимуть фахівцям ліквідувати наслідки масованих обстрілів ЗС РФ.

"Що потрібно робити? Розбирати завали. Рятувати людей. Надавати допомогу постраждалим. Розвантажувати гуманітарні вантажі. Якщо ви хочете допомогти нашим рятувальникам, потрібно заповнити анкету", — додав Денис Монастирський і залишив посилання, де добровольці можуть залишити свої особисті дані.

[ + – ] ЗС РФ повністю зруйнували Бородянку під Києвом [ + – ] ЗС РФ повністю зруйнували Бородянку під Києвом [ + – ] ЗС РФ повністю зруйнували Бородянку під Києвом

Раніше голова Київської ОДА Олексій Кулеба розповідав, що рятувальники розпочали розбір завалів у Бородянці, яка місяць перебувала під окупацією ЗС РФ. За словами топчиновника, російські загарбники стерли із землі населений пункт під час масованих обстрілів.

Також в Офісі президента розповідали, як Бородянка постраждала від звірств ЗС РФ. У підвалах багатоповерхівок мешканців заживо поховали, а тих громадян, хто намагався розбирати завали та витягувати постраждалих, розстрілювали на місці.