Під завалами будинків у Бородянці знайшли вже 26 загиблих, — Венедіктова (фото)

Бородянка, за словами генерального прокурора, є найбільш зруйнованим містом Київської області, яке ЗС РФ обстрілювали "Ураганами", "Смерчами" та фугасними бомбами.

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З-під завалів багатоповерхових житлових будинків у Бородянці рятувальники дістали тіла 26 загиблих. Про це у своєму Facebook розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова.

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За її словами, Бородянка є найбільш зруйнованим містом Київської області, яке ЗС РФ обстрілювали 250-кілограмовими фугасними авіабомбами, а також реактивними системами залпового вогню "Ураган" і "Смерч".

Венедіктова зазначила, що у звільненому населеному пункті працюють рятувальники та з-під завалів лише двох багатоквартирних будинків дістали тіла 26 загиблих громадян.

"Авіаудари по житловій інфраструктурі ворог підступно наносив увечері, коли вдома було максимум людей. Метою було виключно громадянське населення — тут немає жодного військового об'єкта. Нам потрібно зафіксувати, довести і покарати за кожний воєнний злочин і злочин проти людяності, скоєний на нашій землі", — продовжила генпрокурорка та додала, що ЗС РФ цілеспрямовано катували й убивали цивільних.

У Бородянці, окрім рятувальників, працюють прокурори та слідчі СБУ, які фіксують факти воєнних злочинів для міжнародних судових процесів. За словами Венедіктової, до звільненого міста також прибув відомий експерт із кримінального права Вейн Джордаш, який приєднався до "нашого юридичного фронту".

"Весь світ прагне миру і справедливості. І Росія відповість за кожен свій смертоносний крок", — підсумувала генпрокурорка у своєму Facebook.

[ + – ] У Бородянці з-під завалів дістали тіла 26 загиблих [ + – ] У Бородянці з-під завалів дістали тіла 26 загиблих [ + – ] У Бородянці з-під завалів дістали тіла 26 загиблих [ + – ] У Бородянці з-під завалів дістали тіла 26 загиблих [ + – ] У Бородянці з-під завалів дістали тіла 26 загиблих

Раніше повідомлялося, що ВР РФ повністю зруйнувала Бородянку в Київській області, через що ДСНС оголосила набір добровольців, які допомагатимуть рятувальникам розбирати завали.

Також в Офісі президента розповідали, як Бородянка постраждала від звірств ЗС РФ, які розстрілювали не лише цивільних, а й людей, котрі допомагали розбирати завали після обстрілів.