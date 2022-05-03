Новий пакет санкцій проти РФ торкнеться нафти та банків, — глава Єврокомісії

За словами Жозепа Борреля, розв'язана Москвою війна проти України впливає на глобальну безпеку. Крім того, європейські чиновники планують скласти список "суб'єктів дезінформації".

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У Європейському Союзі працюють над 6-м пакетом санкцій проти Росії. Його метою є деактивація більшої кількості російських банків, складання списку суб'єктів дезінформації, і навіть боротьба з імпортом російської нафти. Про це написав голова Європейської комісії Жозеп Боррель у Twitter.

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За його словами, неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Новий проєкт санкцій проти Росії з перерахованими обмеженнями передадуть на голосування Раді Європи. Про можливу дату голосування за 6-й пакет обмежень для РФ європейський політик не повідомив.

"Неспровокована війна Росії проти України впливає на глобальну безпеку. Ми працюємо над 6-м пакетом санкцій, метою якого є деактивація більшої кількості банків, складання списку суб'єктів дезінформації та боротьба з імпортом нафти. Ці заходи представлять на затвердження Ради", — написав Боррель.

Нагадаємо, 2 травня ЗМІ повідомляли, що Австрія, Угорщина та Словаччина відкликали своє вето на ембарго на імпорт нафти з Росії. За інформацією журналістів, рішення про заборону ухвалять швидко, але на реалізацію піде кілька місяців.

Крім того, в Німеччині заявили, що готові підтримати рішення про заборону купівлі російської нафти. Проте зазначили, що це буде "непростий тягар" і попередили європейських користувачів про можливе підвищення цін.

Фокус писав, що постачання вугілля та газу з Росії зростає на тлі війни в Україні. Аналітики CREA зазначають, що постачання вугілля з країни-агресора зросло на 20%, а зрідженого природного газу (LNG) — на 50%. З моменту вторгнення 24 лютого у Кремлі заробили близько €44 млрд від країн ЄС.