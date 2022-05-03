Путин может официально объявить войну Украине 9 мая, — CNN

Российский лидер, согласно одному из сценариев, использует этот день, чтобы сообщить о начале мобилизации для борьбы с "мировым нацизмом".

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Президент России Владимир Путин может официально объявить войну Украине 9 мая, что позволит ему полностью мобилизовать резервные силы для попытки захвата восточных и южных регионов страны. Об этом со ссылкой на американских и других западных официальных лиц во вторник, 3 мая, сообщает CNN.

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По словам журналистов, Путин может использовать символическое значение 9 мая, чтобы объявить о достижении хоть какого-то успеха в ходе полномасштабного вторжения, начавшегося 24 февраля, либо заявить об эскалации военной ситуации, либо сделать и то и другое вместе.

"Я думаю, что он попытается отказаться от своей "специальной операции" (и официально объявить войну). Он готовил почву, для того, чтобы сказать: "Смотрите, сейчас это война против нацистов, и что мне нужно — это больше людей. Мне нужно больше русского пушечного мяса", — сказал в интервью LBC Radio на прошлой неделе министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Глава оборонного ведомства добавил, что он не удивился бы, если бы Путин 1 мая объявил "Россияне, сейчас мы находимся в состоянии войны с нацистами всего мира, и мы должны провести массовую мобилизацию". В то же время Уоллес тогда добавил, что у него нет информации, подтверждающей эту версию.

Также западные официальные лица не исключают, что 9 мая Путин может объявить об аннексии неподконтрольных украинскому правительству территорий Луганской и Донецкой области, о наступлении на Одессу или провозгласить о получении полного контроля над Мариуполем.

В то же время данные разведки США, которые "в высшей степени заслуживают доверия", свидетельствуют, что РФ попытается "аннексировать Луганск и Донецк где-то в середине мая". По словам посла США в ОБСЕ Майкла Карпентера, есть также признаки намерения РФ провозгласить о создании и аннексии "народной республики" в Херсоне. В свою очередь представитель Государственного департамента США Нед Прайс отметил, что есть "веские основания полагать, что русские сделают все возможное, чтобы использовать" 9 мая в пропагандистских целях.

Прайс добавил, что он "видел слухи о том, что Россия может официально объявить войну" 9 мая, и сказал, что "было бы большой иронией, если бы Москва воспользовалась случаем "Дня Победы" для объявления войны, что само по себе позволило бы им наращивать количество призывников так, как они не могут сделать сейчас, таким образом, это бы показало всему миру, что их военные усилия терпят неудачу, что они терпят неудачу в своей военной кампании и военных целях".

"Я совершенно уверен, что в преддверии 9 мая Москва еще даст о себе знать. Я совершенно уверен, что вы услышите больше от Соединенных Штатов, от наших партнеров, в том числе от наших партнеров по НАТО, в преддверии 9 мая", — добавил Прайс.

Напомним, в Москву на празднование 9 мая в этом году не приглашали никого из глав иностранных государств. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил такой шаг тем, что "это не юбилейная дата".

Ранее источники CNN сообщали, что Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая.