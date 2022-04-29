"Это наш праздник". Москва не пригласила на 9 мая ни одного иностранного лидера

В Кремле решили не приглашать даже президента Беларуси Александра Лукашенко. Решение объяснили тем, что "это не юбилейная дата".

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В Москву на празднование 9 мая не приглашали никого из глав иностранных государств, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Дело в том, что это не юбилейная дата. Это наш праздник, это святой праздник для всей России, для всех россиян. Но зарубежных лидеров мы не приглашали", — сказал он, отметив, что не ожидается приезд даже президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее стало известно о том, что в Донецке решили вообще отказаться от проведения военного парада и шествия "Бессмертного полка" из-за угрозы обстрелов.

"Противник не то чтобы может обстрелять большое скопление людей, он точно обстреляет, если у него будет такая возможность", — приводят росСМИ слова главы "ДНР" Дениса Пушилина.

Напомним, в марте источники CNN сообщили, что Путин хочет захватить восток Украины до 9 мая и устроить по этому поводу торжественный парад в Москве.

"Путин устроит парад победы 9 мая независимо от состояния войны или мирных переговоров. С другой стороны надо уточнить – парад победы с какими войсками и техникой", – прокомментировал представитель министерства обороны одной из европейских стран.

Как сообщал Фокус, оккупанты намерены провести парад победы в Мариуполе. Советник мэра Мариуполя Петр Андрущенко заявил, что руководитель оккупационной администрации города Константин Иващенко получил приказ провести зачистку центрального района от тел погибших и завалов. Однако в городе нет ни техники, ни людей для осуществления "зачистки" к такому мероприятию.

На прошлой неделе советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активное наступление российских войск на Донбассе закончится в мае, а вместе с ним, вероятно, закончится и активная фаза войны. По его словам, российским военным будет больше нечем проводить наступательные операции. Чиновник считает, что к 9 мая в Кремле объявят какие-то промежуточные победы и предложат приступить к переговорам.