Активная фаза войны РФ против Украины закончится через 2-3 недели, — Арестович

Советник главы ОП заявил, что Россия использует последние резервы для наступления на украинские территории, в то время, как Украина будет получать все больше оружия от Запада.

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Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активное наступление российских войск на Донбассе закончится через две-три недели, а вместе с ним, вероятно, закончится активная фаза войны Украины с Россией. По его словам, российским военным будет больше нечем проводить наступательные операции. Об этом он сообщил в интервью латвийскому изданию "Медуза".

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Арестович рассказал, что полный пакет военной помощи от стран Запада не успеет прибыть в Украину до окончания наступления россиян, однако часть пакета успеет приехать и сыграть свою роль в битве за Донбасс.

"Потому что его (оружия от Запада — ред) доставка и освоение требуют определенного времени, а битва — это максимум две-три недели от ее начала. Конечно, первая часть пакета успеет приехать и сыграть свою роль. Но через две-три недели закончится это наступление", — заявил он.

Советник главы ОП добавил, что это не значит, что боевые действия на территории Украины полностью прекратятся, но активного наступления во второй фазе войны больше не будет, потому что у россиян неоткуда брать резервы.

"Чтобы их подготовить, нужен минимум месяц, а то и два. За это время много чего произойдет. И санкции начнут действовать, и в международном плане что-то случится, и ВСУ сильно укрепятся за это время. А России укрепляться неоткуда. У великой матушки России не осталось своих боеприпасов, да и войск особо не осталось", — сказал Арестович.

Что происходит с российско-украинскими переговорами

По словам Алексея Арестовича, переговорный процесс между украинской и российской делегациями остановился из-за активных боевых действий. Сейчас проводятся только короткие консультации и звонки. Чиновник заявил, что обе стороны надеются на военный результат.

"Сейчас активная фаза наступления, а мы тут улыбаемся и изображаем, что у нас все хорошо. Так не работает даже в дипломатии, которая является весьма бездарной у России", — добавил он.

Чиновник считает, что к 9 мая в Кремле объявят какие-то промежуточные победы и предложат приступить к переговорам. Однако уже будет стоять вопрос, пойдет ли Украина на эти переговоры.

Возвращение оккупированных территорий

Советник главы ОП рассказал, что за время военных действий Россия и Украина истощат друг друга, а война перейдет в позиционную. Однако Украина продолжит получать вооружение от Запада, а РФ не будет откуда брать резервы. Он рассказал, что сейчас россияне удерживают примерно 1200 километров в длину от Херсона до Харькова, на это у них есть 90 тысяч военных. Однако такую территорию невозможно удержать без тыла, которого нет у российских войск.

"Если мы эту линию проткнем, дальше можно идти до Крыма. Они сейчас потратят свои резервы, ослабнут, а у нас дальше зеленая зона: наши партизаны, силы специальных операций пойдут их резать по кустам. Это безумие продлится еще месяц-два, потому что мы просто поубиваем всех, поуничтожаем все их войска", — заявил чиновник.

С Крымом ситуация тяжелее: на полуострове налаженные пути снабжения, там нет украинского сопротивления, а артиллерия ВСУ не достанет.

"Но на всех территориях, которые были захвачены после 23 февраля, их ждут большие неприятности", — подытожил он.

Цель Украины — выгнать российских военных на позиции до начала полномасштабного вторжения России, а вопрос ОРДЛО и Крыма решать дипломатических путем. Потому что Киев не знает, получит ли в достаточном количестве оружие от Запада для успешного наступления на Донбассе.

Напомним, 23 апреля Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет вернуть оккупированные территории, когда будет достаточно оружия от стран Запада.

Украинский президент рассказал, что Украина может отказаться от переговоров с Россией, если российские войска уничтожат наших граждан в Мариуполе.