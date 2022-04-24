Активна фаза війни РФ проти України закінчиться за 2-3 тижні, — Арестович

Радник голови ОП заявив, що Росія використовує останні резерви для наступу на українські території, тоді як Україна отримуватиме все більше зброї від Заходу.

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Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що активний наступ російських військ на Донбасі закінчиться за два-три тижні, а разом з ним, ймовірно, закінчиться активна фаза війни України з Росією. За його словами, російським військовим більше не буде чим проводити наступальні операції. Про це він повідомив в інтерв'ю латвійському виданню "Медуза".

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Арестович розповів, що повний пакет військової допомоги від країн Заходу не встигне прибути в Україну до закінчення росіян, проте частина пакету встигне приїхати і зіграти свою роль у битві за Донбас.

"Бо її (зброї від Заходу — ред) доставка та освоєння вимагають певного часу, а битва — це максимум два-три тижні від її початку. Звичайно, перша частина пакету встигне приїхати і зіграти свою роль. Але через два-три тижні закінчиться це наступ", — заявив він.

Радник голови ОП додав, що це не означає, що бойові дії на території України повністю припиняться, але активного наступу у другій фазі війни більше не буде, бо росіяни не мають звідки брати резерви.

"Щоб їх підготувати, потрібен мінімум місяць, а то й два. За цей час багато чого відбудеться. І санкції почнуть діяти, і в міжнародному плані щось трапиться, і ЗСУ сильно зміцняться за цей час. А Росії зміцнюватися нема звідки. У великої матінки Росії не залишилося своїх боєприпасів, та й військ особливо не залишилося", — сказав Арестович.

Що відбувається з російсько-українськими переговорами

За словами Олексія Арестовича, переговорний процес між українською та російською делегаціями зупинився через активні бойові дії. Наразі проводяться лише короткі консультації та дзвінки. Чиновник заявив, що обидві сторони сподіваються на воєнний результат.

"Зараз активна фаза наступу, а ми тут усміхаємося і зображаємо, що у нас все добре. Так не працює навіть у дипломатії, яка є дуже бездарною у Росії", — додав він.

Чиновник вважає, що до 9 травня у Кремлі оголосять якісь проміжні перемоги та запропонують розпочати переговори. Проте вже стоятиме питання, чи піде Україна на ці переговори.

Повернення окупованих територій

Радник голови ОП розповів, що за час воєнних дій Росія та Україна виснажать один одного, а війна перейде у позиційну. Однак Україна продовжить отримувати озброєння від Заходу, а РФ не буде звідки купувати резерви. Він розповів, що зараз росіяни утримують приблизно 1200 кілометрів завдовжки від Херсона до Харкова, на це вони мають 90 тисяч військових. Однак таку територію неможливо утримати без тилу, якого немає у російських військ.

"Якщо ми цю лінію проткнемо, далі можна йти до Криму. Вони зараз витратить свої резерви, ослабнуть, а у нас далі зелена зона: наші партизани, сили спеціальних операцій підуть їх різати по кущах. Це безумство триватиме ще місяць-два, бо ми просто повбиваємо всіх, знищимо всі їхні війська", — заявив чиновник.

З Кримом ситуація важча: на півострові налагоджені шляхи постачання, там немає українського опору, а артилерія ЗСУ не дістане.

"Але на всіх територіях, які були захоплені після 23 лютого, на них чекають великі неприємності", — підсумував він.

Мета України — вигнати російських військових на позиції до початку повномасштабного вторгнення Росії, а питання ОРДЛО та Криму вирішувати дипломатичним шляхом. Тому що Київ не знає, чи отримає у достатній кількості зброю від Заходу для успішного наступу на Донбасі.

Нагадаємо, 23 квітня Володимир Зеленський заявив, що Україна зможе повернути окуповані території, коли буде достатньо зброї від країн Заходу.

Український президент розповів, що Україна може відмовитися від переговорів із Росією, якщо російські війська знищать наших громадян у Маріуполі.